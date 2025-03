Lietadlo s bývalým prezidentom Dutertem odletelo z Manily do Haagu

Manila 11. marca (TASR) - Lietadlo s bývalým filipínskym prezidentom Rodrigom Dutertem v utorok odletelo z Manily do holandského Haagu. Niekoľko hodín predtým Duterteho zatkli na základe zatykača Medzinárodného trestného súdu (ICC) pre podozrenie zo spáchania zločinov proti ľudskosti počas tzv. protidrogovej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Bývalý prezident Rodrigo Roa Duterte vzlietol dnes večer o 23.03 (16.03 SEČ) a opustil filipínsky vzdušný priestor," potvrdil súčasný prezident Ferdinand Marcos počas tlačového brífingu krátko po štarte. "Lietadlo je na ceste do Haagu v Holandsku, kde bude bývalý prezident čeliť obvineniam zo zločinov proti ľudskosti v súvislosti s jeho krvavou vojnou proti drogám," ozrejmil Marcos.



Úrady Duterteho zatkli v utorok na manilskom medzinárodnom letisku, keď dostali od Interpolu "oficiálnu kópiu zatykača vydanú ICC", oznámil prezidentský palác v rannom vyhlásení. Filipínska viceprezidentka Sara Duterteová a dcéra exprezidenta pred jeho odletom vyhlásila, že otca "násilne odvliekli do Haagu" a označila to za "útlak a prenasledovanie".



Bývalá hlava štátu predtým na sociálnych sieťach vyjadrila presvedčenie, že filipínsky najvyšší súd zasiahne a zabráni jej prevozu. "Najvyšší súd s tým nebude súhlasiť. Nemáme zmluvu o vydávaní" povedal Duterte na platforme Instagram v priamom prenose po tom, čo sa jeho právnici obrátili na súd.



Rodrigo Duterte v roku 2019 odstúpil od Rímskeho štatútu, ktorým bol ICC založený, a ICC preto podľa neho nemá v krajine súdnu právomoc. Súd tvrdí, že má právomoc rozhodovať o zločinoch z obdobia, keď Filipíny patrili k členským štátom ICC. Súd v septembri odsúhlasil rozsiahle vyšetrovanie protidrogovej kampane, ktorú ľudskoprávni aktivisti označili za nezákonný a systematický útok na civilistov.



Duterte sa stal filipínskym prezidentom v roku 2016 a spustil v krajine tvrdú protidrogovú kampaň. V jej rámci polícii otvorene nariadil zabíjať osoby podozrivé z drogovej trestnej činnosti, ak títo jednotlivci ohrozovali životy policajtov pri zatýkaní.



Podľa oficiálnych údajov zverejnených Manilou bolo v rámci vyše 200.000 protidrogových operácií od júla 2016 na Filipínach zabitých najmenej 6181 ľudí. Ľudskoprávne skupiny sa domnievajú, že skutočný počet obetí je oveľa vyšší, a obviňujú políciu zo systematického utajovania a popráv, čo polícia popiera.