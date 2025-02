Lietadlo s Rubiom sa muselo otočiť pre mechanický problém

Washington 14. februára (TASR) - Lietadlo s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom bolo vo štvrtok počas jeho druhej zahraničnej cesty na bezpečnostnú konferenciu do Mníchova v dôsledku "mechanického problému" nútené vrátiť sa do USA, oznámil americký rezort diplomacie. TASR informuje podľa agentúr AFP a DPA.



Rubio smeroval na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu, keď sa jeho lietadlo náhle otočilo späť smerom k leteckej základni Andrews Air Force Base pri Washingtone, potvrdil jeden z reportérov AFP, ktorý sa na palube stroja nachádzal.



"Lietadlo, ktorým letí minister Rubio, má mechanický problém," uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí USA Tammy Bruceová. Ako dodala, Rubio má v pláne vo svojej ceste do Nemecka a následne na Blízky východ pokračovať iným lietadlom.



Šéf diplomacie USA sa mal v Mníchove pripojiť k viceprezidentovi J.D. Vanceovi na piatkovom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Po Mníchove plánuje pokračovať v ceste do Izraela, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE) na rokovania o krehkom prímerí v Pásme Gazy.



Podľa agentúry DPA bolo doposiaľ nejasné, kedy presne Rubio do Nemecka pricestuje.



K mechanickým problémom počas letov v prípade najvyššie postaveného diplomata USA dochádza pravidelne v súvislosti so zastaranou letkou, dodáva AFP.