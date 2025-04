LIETADLO SA ZRÚTILO NA DIAĽNICU: Zahynuli traja cestujúci

Snímka z miesta pádu lietadla. Foto: TASR/AP

Tallahassee 11. apríla (TASR) - Malé lietadlo s tromi ľuďmi sa v piatok ráno zrútilo na diaľnicu na juhu amerického štátu Florida. Nehodu nikto z nich neprežil, píše TASR podľa správy agentúry AP a stanice NBC News.Polícia v meste Boca Raton lietadlo identifikovala ako Cessna 310, ktoré z miestneho letiska smerovalo do hlavného mesta štátu Florida Tallahassee. Havária sa stala približne o 10.20 h miestneho času (16.20 h SELČ).Pre dopad lietadla na diaľnicu jedno z prechádzajúcich áut skončilo na neďalekých železničnych koľajach a vlakovú dopravu prerušili. Vodič incident prežil, no utrpel niekoľko zranení.uviedol zástupca veliteľa miestneho hasičského zboru.Identita cestujúcich ani príčina havárie nie je dosiaľ známa. Podľa webovej stránky Flightradar24 lietadlo chvíľu pred pádom menilo vo vzduchu kurz a otáčalo sa naspäť k letisku v Boca Raton.Letecké nešťastie sa stalo len jeden deň po páde vyhliadkového vrtuľníka do rieky Hudson v New Yorku. Pri nehode zomrel pilot a päťčlenná španielska rodina.