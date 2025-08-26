Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. august 2025Meniny má Samuel
< sekcia Zahraničie

Lietadlo smerujúce do Pekingu muselo núdzovo pristáť na Sibíri

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Ruský úrad dodal, že spoločnosť Air China vyslala náhradné lietadlo, aby cestujúcich dopravilo do Pekingu.

Autor TASR
Moskva 26. augusta (TASR) - Lietadlo spoločnosti Air China letiace z Londýna do Pekingu muselo núdzovo pristáť na ruskej Sibíri pre poruchu motora. V utorok o tom informoval ruský Federálny úrad pre leteckú dopravu (Rosaviacija), píše TASR podľa správy agentúry Reuters a DPA.

Na palube lietadla bolo 250 pasažierov a 15 členov posádky. Pristálo v meste Nižnevartovsk asi 3500 kilometrov od Pekingu.

„Počas letu z Londýna do Pekingu sa posádka Boeingu 777-300 spoločnosti Air China rozhodla pristáť na náhradnom letisku v Rusku... Predbežnou príčinou bola porucha jedného z motorov,“ vysvetlil Rosaviacija.

Ruský kanál Baza na platforme Telegram informoval, že Nižnevartovsk bolo vybrané pre dlhú pristávaciu dráhu na letisku a pre dobré počasie.

Ruský úrad dodal, že spoločnosť Air China vyslala náhradné lietadlo, aby cestujúcich dopravilo do Pekingu.

Let nad Ruskom je najkratšou leteckou trasou medzi Európou a východnou Áziou. Pre sankcie Európskej únie voči Rusku pre rozpútanie vojny na Ukrajine však túto trasu západné letecké spoločnosti nevyužívajú. Namiesto toho lietajú južne od Ruska, čo predlžuje letový čas a zvyšuje spotrebu paliva. Čína a ďalšie spojenecké krajiny Moskvy ruský vzdušný priestor naďalej využívajú.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb