< sekcia Zahraničie
Lietadlo smerujúce do Pekingu muselo núdzovo pristáť na Sibíri
Ruský úrad dodal, že spoločnosť Air China vyslala náhradné lietadlo, aby cestujúcich dopravilo do Pekingu.
Autor TASR
Moskva 26. augusta (TASR) - Lietadlo spoločnosti Air China letiace z Londýna do Pekingu muselo núdzovo pristáť na ruskej Sibíri pre poruchu motora. V utorok o tom informoval ruský Federálny úrad pre leteckú dopravu (Rosaviacija), píše TASR podľa správy agentúry Reuters a DPA.
Na palube lietadla bolo 250 pasažierov a 15 členov posádky. Pristálo v meste Nižnevartovsk asi 3500 kilometrov od Pekingu.
„Počas letu z Londýna do Pekingu sa posádka Boeingu 777-300 spoločnosti Air China rozhodla pristáť na náhradnom letisku v Rusku... Predbežnou príčinou bola porucha jedného z motorov,“ vysvetlil Rosaviacija.
Ruský kanál Baza na platforme Telegram informoval, že Nižnevartovsk bolo vybrané pre dlhú pristávaciu dráhu na letisku a pre dobré počasie.
Ruský úrad dodal, že spoločnosť Air China vyslala náhradné lietadlo, aby cestujúcich dopravilo do Pekingu.
Let nad Ruskom je najkratšou leteckou trasou medzi Európou a východnou Áziou. Pre sankcie Európskej únie voči Rusku pre rozpútanie vojny na Ukrajine však túto trasu západné letecké spoločnosti nevyužívajú. Namiesto toho lietajú južne od Ruska, čo predlžuje letový čas a zvyšuje spotrebu paliva. Čína a ďalšie spojenecké krajiny Moskvy ruský vzdušný priestor naďalej využívajú.
Na palube lietadla bolo 250 pasažierov a 15 členov posádky. Pristálo v meste Nižnevartovsk asi 3500 kilometrov od Pekingu.
„Počas letu z Londýna do Pekingu sa posádka Boeingu 777-300 spoločnosti Air China rozhodla pristáť na náhradnom letisku v Rusku... Predbežnou príčinou bola porucha jedného z motorov,“ vysvetlil Rosaviacija.
Ruský kanál Baza na platforme Telegram informoval, že Nižnevartovsk bolo vybrané pre dlhú pristávaciu dráhu na letisku a pre dobré počasie.
Ruský úrad dodal, že spoločnosť Air China vyslala náhradné lietadlo, aby cestujúcich dopravilo do Pekingu.
Let nad Ruskom je najkratšou leteckou trasou medzi Európou a východnou Áziou. Pre sankcie Európskej únie voči Rusku pre rozpútanie vojny na Ukrajine však túto trasu západné letecké spoločnosti nevyužívajú. Namiesto toho lietajú južne od Ruska, čo predlžuje letový čas a zvyšuje spotrebu paliva. Čína a ďalšie spojenecké krajiny Moskvy ruský vzdušný priestor naďalej využívajú.