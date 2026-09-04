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Lietadlo Air India malo dočasnú poruchu hydraulických systémov
Spoločnosť Airbus aj francúzsky Úrad pre vyšetrovanie a analýzu bezpečnosti civilného letectva (BEA) uviedli, že pomáhajú pri vyšetrovaní okolností tohto letu.
Autor TASR
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Naí Dillí 4. septembra (TASR) - Let spoločnosti Air India, počas ktorého sa začiatkom augusta zranili desiatky ľudí, keď lietadlo typu Airbus A320 krátko po štarte náhle kleslo o približne 90 metrov, sprevádzala dočasná porucha hydraulických systémov, uviedli v piatok vyšetrovatelia. Letecká spoločnosť zároveň prepustila kapitána, ktorý mal pozitívny výsledok v teste na prítomnosť psychoaktívnych látok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Indické ministerstvo civilného letectva tento prípad klasifikovalo ako „závažný incident“.
Spoločnosť Airbus aj francúzsky Úrad pre vyšetrovanie a analýzu bezpečnosti civilného letectva (BEA) uviedli, že pomáhajú pri vyšetrovaní okolností tohto letu.
Predbežná správa, ktorú v piatok zverejnil indický Úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd (AAIB), uvádza, že systém riadenia lietadla zaznamenal výpadok troch hydraulických systémov trvajúci niekoľko sekúnd.
„Lietadlo zaznamenalo výškové výkyvy,“ píše sa v správe. Najprv stúplo o 113 metrov a potom kleslo o 89 metrov. Porucha hydraulického systému podľa správy spôsobila vypnutie autopilota a aktivovala dvojsekundové varovanie pred pádom. Následne sa systémy obnovili a lietadlo sa vrátilo do normálneho režimu letu.
Vyšetrovatelia tiež zistili, že kapitán lietadla mal pozitívny výsledok testu na prítomnosť psychoaktívnej látky. „Potvrdenie užitia psychoaktívnej látky je dôvodom na vážne znepokojenie,“ uvádza sa v správe.
Hovorca spoločnosti Air India oznámil, že pilot bol „s okamžitou platnosťou prepustený“ v súlade s predpismi spoločnosti založenými na „nulovej tolerancii voči porušovaniu bezpečnostných pravidiel, požiadavkách zdravotnej spôsobilosti a regulačných nariadeniach“.
Spoločnosť Air India v auguste pristúpila k povinnému jednorazovému testovaniu všetkých svojich pilotov na prítomnosť drog.
Indické ministerstvo civilného letectva tento prípad klasifikovalo ako „závažný incident“.
Spoločnosť Airbus aj francúzsky Úrad pre vyšetrovanie a analýzu bezpečnosti civilného letectva (BEA) uviedli, že pomáhajú pri vyšetrovaní okolností tohto letu.
Predbežná správa, ktorú v piatok zverejnil indický Úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd (AAIB), uvádza, že systém riadenia lietadla zaznamenal výpadok troch hydraulických systémov trvajúci niekoľko sekúnd.
„Lietadlo zaznamenalo výškové výkyvy,“ píše sa v správe. Najprv stúplo o 113 metrov a potom kleslo o 89 metrov. Porucha hydraulického systému podľa správy spôsobila vypnutie autopilota a aktivovala dvojsekundové varovanie pred pádom. Následne sa systémy obnovili a lietadlo sa vrátilo do normálneho režimu letu.
Vyšetrovatelia tiež zistili, že kapitán lietadla mal pozitívny výsledok testu na prítomnosť psychoaktívnej látky. „Potvrdenie užitia psychoaktívnej látky je dôvodom na vážne znepokojenie,“ uvádza sa v správe.
Hovorca spoločnosti Air India oznámil, že pilot bol „s okamžitou platnosťou prepustený“ v súlade s predpismi spoločnosti založenými na „nulovej tolerancii voči porušovaniu bezpečnostných pravidiel, požiadavkách zdravotnej spôsobilosti a regulačných nariadeniach“.
Spoločnosť Air India v auguste pristúpila k povinnému jednorazovému testovaniu všetkých svojich pilotov na prítomnosť drog.