BOMBOVÁ HROZBA V LIETADLE: Let Air India musel núdzovo pristáť

Bangkok 13. júna (TASR) - Let spoločnosti Air India z thajského Pchúketu v piatok musel núdzovo pristáť na ostrove pre hlásenie o bombovej hrozbe, uviedli thajské letecké úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Všetkých 156 cestujúcich letu AI 379 opustilo lietadlo v súlade s evakuačným plánom, ozrejmil predstaviteľ thajského letiska. Let smeroval do indickej metropoly Naí Dillí a z Pchúketu vzlietol o 9.30 h ráno miestneho času (16.30 h SELČ). Podľa portálu na sledovanie letov Flightradar24 lietadlo obletelo okolo Andamanského mora a znovu pristálo na juhu krajiny. Thajská spoločnosť AOT, ktorá spravuje viacero medzinárodných letísk v krajine, bezprostredne neposkytla bližšie informácie. Spoločnosť Air India bezprostredne nereagovala na žiadosť o komentár.



K incidentu došlo po štvrtkovej havárii lietadla spoločnosti Air India v meste Ahmadabad. Pri tragédii zahynulo 241 osôb v lietadle, jedna osoba prežila, ďalšie desiatky zomreli na zemi po páde lietadla.



Indické letecké spoločnosti a letiská vlani prijali početné hlásenia o bombových hrozbách. Za prvých desať mesiacov tohto roka to bolo takmer 1000 falošných telefonátov a správ, čo je takmer desaťnásobok oproti roku 2023.