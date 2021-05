Lietadlo spoločnosti Virgin Galactic sa dostalo na pokraj vesmíru

Santa Fe 23. mája (TASR) - Vesmírne lietadlo spoločnosti Virgin Galactic s názvom Unity uskutočnilo v sobotu svoj prvý úspešný suborbitálny kozmický let. Išlo o prvý z troch testovacích letov, ktoré oprávnia toto zariadenie prevádzkovať komerčnú službu, informovala stanica BBC.



Vesmírne lietadlo s pilotmi Daveom Mackayom a Frederickom Sturckowom najskôr vyniesla do výšky 13 kilometrov jeho "materská loď" Eve, následne sa odpútalo a vďaka raketovému pohonu rýchlo vystúpalo do výšky 89 kilometrov - na pokraj vesmíru - nad územím amerického štátu Nové Mexiko, pričom dosiahlo trojnásobnú rýchlosť zvuku. Späť na zem sa vrátilo kĺzavým letom.



Federálna letecká správa (FAA), ktorá vesmírnemu lietadlu Unity po úspešnom absolvovaní všetkých troch testovacích letov udelí licenciu, dostane teraz operačné a výkonnostné údaje z jeho sobotňajšieho letu, ktoré bude vyhodnocovať.



Išlo o šiesty raz, čo Unity počas svojho päťročného testovacieho programu uskutočnilo poháňaný výstup, aj keď tento bol obzvlášť "pozoruhodný", keďže zariadenie odštartovalo zo svojho budúceho operačného domova - účelovo postaveného komerčného uzla známeho ako Spaceport America, píše BBC.



Pri nasledujúcom lete sa k dvojici pilotov pripoja i štyria zamestnanci spoločnosti Virgin Galactic; účelom bude získať pocit, aký neskôr čaká platiacich pasažierov. Na poslednom testovacom lete sa zúčastní aj samotný zakladateľ spoločnosti Richard Branson. Prvý komerčný let na pokraj vesmíru by sa mal uskutočniť koncom tohto roka. Predplatilo si ho už približne 600 záujemcov.