HROMADNÝ ÚTEK ŠKREČKOV: Lietadlo nemohlo vzlietnuť štyri dni

Lisabon 19. novembra (TASR) – Lietadlo štyri dni nemohlo vzlietnuť z portugalského letiska, pretože v jeho nákladnom priestore utieklo 132 škrečkov. TASR informuje na základe správy agentúry UPI zverejnenej v noci na utorok.



Na palube plne obsadeného Airbusu A320 spoločnosti TAP Air Portugal premávajúceho medzi Lisabonom a Ponta Delgadom sa okrem ľudských pasažierov nachádzalo aj množstvo škrečkov, fretiek a vtákov smerujúcich do obchodu s domácimi miláčikmi.



Lietadlo však muselo zostať na letisku v Ponta Delgada, pretože do jeho nákladného priestoru uniklo 132 škrečkov. Úrady zákaz vzletu odôvodnili obavami o bezpečnosť lietadla – hlodavce mohli poškodiť alebo zničiť časti elektroinštalácie stroja.



Prehľadanie lietadla a odchyt všetkých škrečkov zabralo štyri dni, do Lisabonu sa vrátilo v nedeľu.