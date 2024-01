LIETADLO PRIŠLO O OKNO: Krátko po vzlietnutí muselo núdzovo pristáť

Washington 6. januára (TASR) - Lietadlo americkej spoločnosti Alaska Airlines smerujúce do štátu Kalifornia bolo v piatok v noci nútené otočiť sa a núdzovo pristáť po tom, čo na boku stroja krátko po vzlietnutí náhle vznikol otvor, informuje TASR podľa agentúr DPA a AP.



Let číslo 1282 vyštartoval z medzinárodného letiska v meste Portland v štáte Oregon a smeroval k mestu Ontario v Kalifornii so 171 pasažiermi a šiestimi členmi posádky na palube, spresnila letecká spoločnosť.



V čase, keď lietadlo naberalo výšku, sa odrazu oddelilo jedno z jeho bočných okien spolu s časťou steny stroja, vyplýva z vyjadrení na sociálnych sieťach.



Alaska Airlines to označila za "incident" a uviedla, že lietadlo sa otočilo a bezpečne pristálo opäť v Portlande.



"Bezpečnosť našich hostí i zamestnancov je vždy naša najvyššia priorita, takže aj napriek tomu, že tento typ udalostí je pomerne zriedkavý, naša posádka bola vycvičená a pripravená bezpečne zvládnuť situáciu," dodala vo vyhlásení letecká spoločnosť s tým, že incident vyšetruje americká Národná rada pre bezpečnosť dopravy.



Spoločnosť Alaska Airlines v sobotu podľa agentúry AP zároveň uviedla, že v súvislosti s incidentom uzemňuje všetky svoje lietadlá typu Boeing 737-9.