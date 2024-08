Lietadlo v Thajsku havarovalo: Podľa všetkého neprežil nikto

Bangkok 23. augusta (TASR) - Záchranári pátrajú v thajskej džungli po deviatich nezvestných osobách v dôsledku havárie turbovrtuľového lietadla. Došlo k nej 100 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Bangkok a úrady vyjadrili obavu, že zrútenie lietadla zrejme nikto neprežil. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry AFP.



Thajské úrady už oznámili, že našli kus lietadla, no aj časť ľudských pozostatkov. Pátranie však komplikujú silné dažde. "Neplánujeme sa zastaviť, dokým ich nenájdeme, hoci sú niektoré oblasti už podmáčané," povedal novinárom guvernér provincie Čchačchéngsau, kde došlo k havárii. "Lietadlo spadlo vertikálne, takže musíme kopať desať metrov do zeme," dodal.



K zrúteniu došlo ešte vo štvrtok iba 11 minút po štarte. Deväť ľudí vrátane dvoch pilotov a siedmich cestujúcich smerovalo z letiska Suvarnabhumi v Bangkoku do provincie Trat.



Podľa miestnych médií boli na palube štyria Thajčania a piati Číňania. Medzi cestujúcimi sa nachádzali dve deti vo veku 12 a 13 rokov. Úrady do pátrania nasadili vyše 300 príslušníkov armády a dobrovoľníkov a zároveň sa spustilo vyšetrovanie nehody.