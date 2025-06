Lietadlo Wizz Air po zasiahnutí bleskom núdzovo pristálo vo Varšave

Budapešť 27. júna (TASR) - Lietadlo nízkonákladovej leteckej spoločnosti Wizz Air letiace z Budapešti do Štokholmu v piatok po zásahu bleskom núdzovo pristálo vo Varšave. Podľa spoločnosti Wizz Air nikto na palube nebol v ohrození a cestujúci do švédskej metropoly odleteli náhradným lietadlom, informuje spravodajca TASR v Budapešti na základe servera telex.hu.



Lietadlo malo pôvodne vzlietnuť z budapeštianskeho Medzinárodného letiska Ferenca Liszta o 5.55 h, nakoniec však vzlietlo s 15-minútovým meškaním. Počas letu ho zasiahol blesk, no lietadlo bezpečne pristálo vo Varšave.



„Moderné lietadlá sú vybavené ochranou pred bleskom, ale po takejto mimoriadnej udalosti musí byť lietadlo skontrolované v súlade s prísnymi bezpečnostnými predpismi. Z tohto dôvodu bol let prerušený vo Varšave,“ uviedol Wizz Air pre server telex.hu. Ten zároveň pripomína, že k podobnému incidentu došlo aj pred rokom, keď blesk zasiahol stroj letiaci z Budapešti do Londýna.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach