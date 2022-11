Lietadlo z Atén do New Yorku sa muselo vrátiť pre obavy zhrozby

Atény 11. novembra (TASR) - Lietadlo dubajského prepravcu Emirates s takmer 250 osobami na palube smerujúce do New Yorku sa muselo vo štvrtok krátko po štarte vrátiť do Atén. Dôvodom bola údajná bezpečnostná hrozba, na ktorú upozornili Spojené štáty. Grécko však nič podozrivé nezistilo, uviedla tamojšia polícia, na ktorú sa odvolávajú agentúry Reuters a AFP.



Po tom, čo gréckych predstaviteľov na "podozrivého" cestujúceho upovedomili americké úrady, pristálo lietadlo eskortované dvoma stíhačkami gréckych vzdušných síl po 21.00 h SEČ na Medzinárodnom letisku Eleftheriosa Venizelosa v Aténach, priblížili policajné zdroje. V lietadle bolo 228 pasažierov a 18 členov posádky. Po skontrolovaní lietadla i cestujúcich sa však hľadaná osoba nenašla a rovnako si policajti nevšimli žiadne iné podozrivé okolnosti.



Ako dodali, vo štvrtok nedostalo povolenie na odlet z Atén ďalšie lietadlo spoločnosti Emirates smerujúce do Dubaja. Všetkých cestujúcich pre bezpečnostné obavy skontrolovali, avšak nenašli nič podozrivé. Lietadlo napokon odletelo s päťhodinovým meškaním.