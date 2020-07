Lietadlo z Berlína núdzovo pristálo v Solúne

Atény 4. júla (TASR) - Lietadlo spoločnosti Ryanair na linke z Berlína do Atén so 164 ľuďmi na palube muselo v piatok núdzovo pristáť na letisku v severogréckom Solúne. Informovala o tom agentúra Reuters.



Stroj vyslal núdzový signál a požiadal o núdzové pristátie počas preletu nad severogréckym polostrovom Chalkidiki. Posádka hlásila letovej kontrole požiarny poplach.



Podľa gréckych úradov sa však požiar na palube napokon nepotvrdil. Alarm spustil len "neidentifikovaný zápach" v kokpite a kabíne pre cestujúcich.



Lietadlo so 158 pasažiermi a šiestimi členmi posádky napokon bezpečne pristálo na solúnskom letisku.



Cestujúci v priebehu dvoch hodín pokračovali v lete do Atén náhradným lietadlom. Spoločnosť Ryanair sa im za celý incident ospravedlnila.