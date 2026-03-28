Lietadlová loď Gerald R. Ford zakotvila v Chorvátsku, čakajú ju opravy
Split 28. marca (TASR) - Americká lietadlová loď Gerald R. Ford, ktorá bola nasadená v americko-izraelských operáciách proti Iránu, v sobotu zakotvila v chorvátskom jadranskom prístave Split, kde sa podrobí opravám a údržbe. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Táto najnovšia americká a najväčšia loď na svete operovala v Červenom mori na podporu operácie Epic Fury, keď 12. marca v jej hlavnej práčovni vypukol požiar, pri ktorom boli zranení traja námorníci.
V súvislosti s požiarom a zadymením muselo byť ošetrených aj ďalších takmer 200 námorníkov. Dostať požiar pod kontrolu trvalo niekoľko hodín. Oheň poškodil vyše 100 lôžok.
USS Gerald R. Ford je na mori už takmer deväť mesiacov – počas tejto misie sa už zúčastnila na amerických operáciách v Karibiku, kde americké jednotky vykonávali útoky na plavidlá podozrivé z obchodovania s drogami, zadržali ropné tankery, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Podľa amerických médií lietadlová loď Gerald R. Ford počas svojej plavby údajne zaznamenala značné problémy so systémom toaliet, vojaci sa opakovane sťažovali na ich nefunkčnosť.
Loď Gerald R. Ford donedávna dočasne kotvila v zálive Súda na gréckom ostrove Kréta. Chorvátska vláda, ktorá je spojencom USA v NATO, začiatkom tohto týždňa povolila lodi zakotviť v Chorvátsku.
Táto lietadlová loď s viac ako 5000 námorníkmi má na palube vyše 75 lietadiel vrátane stíhačiek ako F-18 Super Hornet. K dispozícii má aj sofistikovaný radarový systém na riadenie letovej prevádzky a navigáciu.
