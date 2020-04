Lietadlová loď Theodore Roosevelt sa pripravuje na návrat na more

Washington 30. apríla (TASR) - Americká lietadlová loď Theodore Roosevelt, na palube ktorej sa rozšírila nákaza koronavírusom SARS-CoV-2, sa pripravuje na návrat na more. Informovala o tom agentúra DPA.



Takmer 970 námorníkov z lode malo pozitívne testy na koronavírus a jeden z nich 13. apríla nákaze podľahol. Desiatky členov posádky sa už z choroby uzdravili.



Loď bola podľa námorníctva dezinfikovaná a námorníci sa v najbližších dňoch začnú vracať na palubu. Predtým musia absolvovať karanténu alebo izoláciu a mať dvakrát negatívne výsledky testov na koronavírus.



Americké vojenské námorníctvo začalo v súvislosti s prepuknutím nákazy na lodi vyšetrovanie.



Kapitán lode Brett Crozier koncom marca požiadal americké ministerstvo obrany o pomoc pri riešení problému šíriacej sa nákazy medzi 4800 členmi posádky. Obsah listu sa dostal do amerických médií a vyvolal škandál.



Úradujúci americký minister námorníctva Thomas Modly následne Croziera zbavil velenia nad touto lietadlovou loďou za "nezvládnutie komunikácie v súvislosti so šírením pandemického ochorenia na palube". Modly neskôr sám odstúpil z funkcie.