Lietadlová loď USS Gerald Ford sa vrátila po 11 mesiacoch domov
Okrem bojových operácií čelili námorníci na palube lietadlovej lode aj požiaru, ktorý nemal súvis s vojenskou akciou.
Autor TASR
Washington 17. mája (TASR) - Americká lietadlová loď USS Gerald Ford sa vrátila v sobotu po 11 mesiacoch do svojho domovského prístavu v americkom Norfolku. Išlo o najdlhšie nasadenie americkej lietadlovej lode od vojny vo Vietname a počas tohto obdobia sa podieľala na útokoch na Irán a bola súčasťou operácie, v rámci ktorej americké špeciálne sily odvliekli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Najmodernejšia americká vojnová loď a dva sprievodné torpédoborce USS Bainbridge a USS Mahan zakotvili v námornej základni vo Virgínii, kde sa vylodilo približne 5000 námorníkov.
Okrem bojových operácií čelili námorníci na palube lietadlovej lode aj požiaru, ktorý nemal súvis s vojenskou akciou. Stovky z nich preto zostali bez miesta na spanie a na gréckom ostrove Kréta sa zdržali pre zdĺhavé opravy.
„Nesplnili ste len misiu, ale zapísali ste sa do dejín. Urobili ste národ hrdým,“ vyhlásil po príchode námorníkov americký minister obrany Pete Hegseth.
Podľa spravodajského portálu U.S. Naval Institute News je 326 dní, ktoré strávila lietadlová loď na mori, najdlhším vyslaním lietadlovej lode za uplynulých 50 rokov. Takto dlhý čas na mori vyvolal otázky týkajúce sa vplyvu na vojakov, ktorí sú dlhodobo vzdialení od domova, ako aj zvýšeného zaťaženia lode a jej vybavenia.
