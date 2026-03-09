< sekcia Zahraničie
Lietadlovú loď USS Abraham Lincoln zachytil satelit pri pobreží Ománu
USS Abraham Lincoln je jednou z dvoch amerických lietadlových lodí, ktoré boli vyslané do regiónu, a v súčasnosti je jedinou, ktorá relatívne blízko iránskeho pobrežia.
Autor TASR
Maskat 9. marca (TASR) - Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln bola v sobotu spozorovaná pri pobreží Ománu, ako sa plaví severozápadným smerom k Hormuzskému prielivu. Plavidlo zachytili na snímkach európske satelity Copernicus Sentinel2 určené na pozorovanie Zeme, informuje agentúra Reuters, píše TASR.
Fotografie zverejnilo na platforme X aj veliteľstvo ozbrojených síl USA na Blízkom východe (CENTCOM), ktoré uviedlo, že zachytávajú lietadlovú loď počas operácií na mori v sobotu.
„Najprv iránsky režim tvrdil – a päť dní po sebe opakoval – že potopil lietadlovú loď USS Abraham Lincoln. Teraz režim tvrdí, že sa lietadlová loď zázračne znovu objavila na hladine a ‘opustila bojisko‘ po tom, čo ‘narazila na iránske rakety a drony‘. Treba k tomu ešte niečo dodať?,“ uviedlo veliteľstvo s narážkou na minulotýždňové tvrdenia Teheránu, že plavidlo zasiahol balistickými raketami.
USS Abraham Lincoln je jednou z dvoch amerických lietadlových lodí, ktoré boli vyslané do regiónu, a v súčasnosti je jedinou, ktorá relatívne blízko iránskeho pobrežia. USS Gerald R. Ford sa zase zo Stredomoria presunula cez Suezský prieplav do Červeného mora. V piatok (6. 3.) televízna stanica Fox News odvolávajúca sa na Americký námorný inštitút (USNI) informovala, že Spojené štáty na pomoc v prebiehajúcom konflikte s Iránom vyšlú na Blízky východ aj lietadlovú loď USS George H.W. Bush. Tá sa má plaviť práve do Stredozemného mora.
Fotografie zverejnilo na platforme X aj veliteľstvo ozbrojených síl USA na Blízkom východe (CENTCOM), ktoré uviedlo, že zachytávajú lietadlovú loď počas operácií na mori v sobotu.
„Najprv iránsky režim tvrdil – a päť dní po sebe opakoval – že potopil lietadlovú loď USS Abraham Lincoln. Teraz režim tvrdí, že sa lietadlová loď zázračne znovu objavila na hladine a ‘opustila bojisko‘ po tom, čo ‘narazila na iránske rakety a drony‘. Treba k tomu ešte niečo dodať?,“ uviedlo veliteľstvo s narážkou na minulotýždňové tvrdenia Teheránu, že plavidlo zasiahol balistickými raketami.
USS Abraham Lincoln je jednou z dvoch amerických lietadlových lodí, ktoré boli vyslané do regiónu, a v súčasnosti je jedinou, ktorá relatívne blízko iránskeho pobrežia. USS Gerald R. Ford sa zase zo Stredomoria presunula cez Suezský prieplav do Červeného mora. V piatok (6. 3.) televízna stanica Fox News odvolávajúca sa na Americký námorný inštitút (USNI) informovala, že Spojené štáty na pomoc v prebiehajúcom konflikte s Iránom vyšlú na Blízky východ aj lietadlovú loď USS George H.W. Bush. Tá sa má plaviť práve do Stredozemného mora.