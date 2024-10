MALI ŠŤASTIE: Lietadlu Ryanair sa tesne pred odletom vznietil motor

Rím 3. októbra (TASR) - Cestujúcich museli vo štvrtok evakuovať z lietadla nízkonákladovej spoločnosti Ryanair po tom, ako stroju začal tesne pred odletom z letiska v talianskom meste Brindisi horieť motor. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a ANSA.



Letisko po incidente nakrátko uzatvorili. Na palube lietadla, ktoré sa chystalo odletieť do Turína, sa podľa talianskych médií nachádzalo 184 ľudí. Pri incidente nikto neutrpel zranenia. Na mieste zasahovali hasiči.



"Let FR8826 z Brindisi do Turína bol dnes (vo štvrtok) ráno odložený po tom, ako palubný personál spozoroval dym na vonkajšej časti lietadla," uviedli aerolínie Ryanair vo vyhlásení. Dodali, že evakuovaných cestujúcich autobusom previezli späť na letiskový terminál.



Spoločnosť Ryanair dodala, že cestujúcich plánuje do Turína prepraviť v priebehu štvrtka náhradným lietadlom.



Ide tento týždeň už o druhý incident spoločnosti Ryanair v Taliansku. Lietadlu tejto spoločnosti v utorok pri pristávaní na letisku Orio al Serio v Bergame vybuchli pneumatiky, pričom poškodilo pristávaciu dráhu, píše ANSA.