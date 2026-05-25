Lietadlu s britským ministrom obrany rušili GPS signál
Healey navštívil britských vojakov v Estónsku a vracal sa späť do Británie, keď došlo k elektronickému útoku.
Autor TASR
Londýn 25. mája (TASR) - Lietadlu britského Kráľovského letectva (RAF), v ktorom cestoval minister obrany Spojeného kráľovstva, bol pri lete v blízkosti ruskej hranice rušený signál. John Healey navštívil britských vojakov v Estónsku a vracal sa späť do Británie, keď došlo k elektronickému útoku, informoval v nedeľu denník The Times. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Denník uviedol, že podľa predpokladov za štvrtkovým incidentom stojí Rusko. Telefóny a notebooky na palube lietadla nebolo možné pripojiť na internet a piloti museli použiť alternatívny navigačný systém, lebo GPS lietadla bolo vyradené z prevádzky počas celého trojhodinového letu.
Nie je známe, či bol cieľom Healey, no trasu jeho letu bolo vidieť aj na webových stránkach sledujúcich pohyb lietadiel, uviedol The Times.
Incident sa odohral len niekoľko dní po tom, ako britské ministerstvo obrany oznámilo, že zachytili dve ruské stíhačky „opakovane a v nebezpečnej“ vzdialenosti od prieskumného lietadla RAF nad Čiernym morom. Stroj Su-35 preletel okolo neho tak blízko, že mu aktivoval núdzové systémy vrátane vypnutia autopilota. Stíhačka Su-27 sa zase priblížila k prieskumnému lietadlu na šesť metrov a urobila pred ním šesť preletov.
Britský rezort obrany uviedol, že išlo o najnebezpečnejší ruský incident voči jeho lietadlu Rivet Joint od roku 2022, keď naň nad Čiernym morom vystrelili rakety.
V marci 2024 rušili GPS aj lietadlu RAF, v ktorom cestoval vtedajší minister obrany Grant Shapps, počas letu v blízkosti ruského územia. Satelitný signál nemalo približne 30 minút pri návrate z Poľska do Spojeného kráľovstva.
