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Liga arabských štátov potvrdila vo funkcii svojho šéfa Nabíla Fahmího
Fahmího päťročné funkčné obdobie sa začne v júli.
Autor TASR
Káhira 23. júna (TASR) - Nový generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov (LAŠ) sa v pondelok stal egyptský diplomat Nabíl Fahmí. Na svojom zasadnutí v jordánskej metropole Ammán jeho nomináciu potvrdili ministri zahraničných vecí členských štátov LAŠ, informovala agentúra AFP.
Fahmího päťročné funkčné obdobie sa začne v júli. Vo funkcii vystrieda Ahmada Abúla Ghajta, ktorý stál na čele LAŠ dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Fahmí, ktorý pôsobil ako šéf egyptskej diplomacie, sa stane ôsmym Egypťanom na čele regionálneho bloku so sídlom v Káhire. Na post bol jednomyseľne nominovaný v marci.
V marci Fahmí (75) uviedol, že funkcia generálneho tajomníka LAŠ sa spája s „veľkou zodpovednosťou“ vzhľadom na „zjavné porušovania medzinárodného práva zo strany agresorov, ktorí útočia na naše krajiny a bezpečnosť, ako aj tých, ktorí dlhodobo okupujú naše územia“. Podľa AFP narážal zrejme narážal na Irán a Izrael a týmito vyjadreniami nadviazal na politickú líniu svojho predchodcu.
LAŠ, založená v roku 1945, je politickým fórom arabských krajín slúžiacim na koordináciu a výmenu stanovísk. Táto 22-členná organizácia mala doteraz vo funkcii generálneho tajomníka len jedného Neegypťana – Tunisana Šadlího Klíbího. Túto funkciu zastával v 80. rokoch, keď bolo po podpise mierovej dohody s Izraelom členstvo Egypta v LAŠ suspendované.
Fahmího päťročné funkčné obdobie sa začne v júli. Vo funkcii vystrieda Ahmada Abúla Ghajta, ktorý stál na čele LAŠ dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Fahmí, ktorý pôsobil ako šéf egyptskej diplomacie, sa stane ôsmym Egypťanom na čele regionálneho bloku so sídlom v Káhire. Na post bol jednomyseľne nominovaný v marci.
V marci Fahmí (75) uviedol, že funkcia generálneho tajomníka LAŠ sa spája s „veľkou zodpovednosťou“ vzhľadom na „zjavné porušovania medzinárodného práva zo strany agresorov, ktorí útočia na naše krajiny a bezpečnosť, ako aj tých, ktorí dlhodobo okupujú naše územia“. Podľa AFP narážal zrejme narážal na Irán a Izrael a týmito vyjadreniami nadviazal na politickú líniu svojho predchodcu.
LAŠ, založená v roku 1945, je politickým fórom arabských krajín slúžiacim na koordináciu a výmenu stanovísk. Táto 22-členná organizácia mala doteraz vo funkcii generálneho tajomníka len jedného Neegypťana – Tunisana Šadlího Klíbího. Túto funkciu zastával v 80. rokoch, keď bolo po podpise mierovej dohody s Izraelom členstvo Egypta v LAŠ suspendované.