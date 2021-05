Francúzska Liga proti rakovine kritizuje fajčenie vo filmoch

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Paríž 26. mája (TASR) - Viac ako polstoročie po tom, čo filmy francúzskej Novej vlny spôsobili, že fajčenie je čímsi sexy, francúzska Liga proti rakovine kritizovala podporu, ktorej sa fajčeniu naďalej dostáva v dielach francúzskej kinematografie. Urobila tak na základe preskúmania obsahu viac ako 150 filmov, ktorého závery zverejnila krátko pred Svetovým dňom bez tabaku (31. mája).uviedla Liga proti rakovine v správe, ktorú vypracúva pravidelne už 16 rokov.Liga tiež zaznamenáva, pričom v reálnom živote ide o nezákonnú prax, keďže fajčenie v nich je vo Francúzsku už vyše desať rokov zakázané.Z prieskumu tiež vyplýva, že 21,5 percenta fajčiarskych filmových scén sa odohráva na pracovisku, napr. v kancelárii, a ďalších 16,6 percenta v kaviarni, reštaurácii alebo nočnom klube.Agentúra AFP vo svojej správe konštatuje, že tvárou v tvár tejto "všadeprítomnosti" fajčenia vo filmoch sa 58 percent mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov domnieva, že to k fajčeniu motivuje. Približne rovnako veľká skupina ľudí si myslí, že tabakový priemysel je zapojený do praktík skrytej reklamy (product placement).Toto nadmerné zastúpenie tabaku vo filmoch je podľa Ligy proti rakovine o to znepokojujúcejšie, že od prvého lockdownu vo Francúzsku – v marci 2020 – až 66 percent ľudí vo veku 18 – 24 rokov deklarovalo, že sledovaním filmov alebo seriálov trávia oveľa viac času ako pred pandémiou.uviedol v tlačovej správe jej prezident profesor Axel Kahn. Dodal, že liga odsudzujeLiga vo svojom vyhlásení vysvetlila, že sa nesnaží o stigmatizáciu istých filmov, chceFrancúzsky úrad pre verejné zdravie (Santé Public) vo svojej správe konštatoval, že v minulom roku sa vo Francúzsku zastavil dlhoročný klesajúci trend týkajúci sa fajčenia.Podľa úradu ide zrejme o sprievodný znak sociálnej krízy v roku, ktorý poznamenalo infekčné ochorenie covid.Úrad uviedol, že v porovnaní s rokom 2019 teraz fajčí viac ľudí s nižšími príjmami a menej fajčiarov sa pokúsilo prestať s týmto zlozvykom.