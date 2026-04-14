Likvidácia či zoštátnenie ČT a ČRo, reagovala opozícia na plány vlády
Vládne strany kritiku opozície odmietajú.
Autor TASR
Praha 14. apríla (TASR) - České opozičné strany tvrdia, že návrh zákona o zmene financovania verejnoprávnych médií, ktorý predstavil minister kultúry Oto Klempíř, znamená ich likvidáciu či faktické zoštátnenie. Avizovali preto, že použijú všetky dostupné nástroje vrátane obštrukcií či podania podnetu na Ústavný súd (ÚS) ČR, aby obhájili ich nezávislosť. Vládna koalícia s kritikou opozície nesúhlasí, pričom údajnú snahu o ovládnutie Českého rozhlasu (ČRo) a Českej televízie (ČT) odmietla, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Akonáhle budú médiá verejnej služby financované zo štátneho rozpočtu, neexistuje podľa šéfa hnutia STAN Víta Rakušana nič, čo by vláde Andreja Babiša zabránilo v tom ich z roka na rok jednostranne zmeniť. „Neexistuje žiadna poistka. Ide o faktické zoštátnenie médií podľa Orbánovho a Ficovho vzoru,“ reagoval na sieti X Rakušan s odkazom na maďarského a slovenského premiéra. Jeho hnutie avizovalo masívne obštrukcie v parlamente, podanie podnetu na ÚS alebo Európskej komisii a tiež petíciu či protesty.
Predseda ODS Martin Kupka uviedol, že vláda zrušením koncesií ukončí nezávislý spôsob financovania ČT a ČRo, čím verejnoprávne médiá pomaly „zlikviduje“. „My to tak nenecháme. Budeme obštruovať, aby tento návrh nenadobudol účinnosť ani tento rok, ani o rok, ani o dva - jednoducho nikdy,“ napísal na sieti X. Šéf KDU-ČSL Marek Výborný považuje avizované zmeny za snahu koalície médiá verejnej služby „skrotiť“.
Vládne strany kritiku opozície odmietajú. Sú vraj pripravené o návrhu diskutovať, avšak podľa ich slov neprichádza s ničím konštruktívnym. Podľa ministra pre šport, prevenciu a zdravie a tiež šéfa poslaneckého klubu strany Motoristi sebe Borisa Šťastného je vylúčené, že by zmenou zákona došlo k ovládnutiu verejnoprávnych médií. „Zachovali sme konštrukciu mediálnych rád, súčasný systém managementu... Nedochádza k žiadnemu rozširovaniu politického vplyvu na tie médiá. Jediné, čo tento návrh rieši, je to, čo vláda sľúbila vo svojom programovom vyhlásení, zrušenie poplatkov, uľavenie občanom, uľavenie firmám, ktoré sa musia zložito registrovať, a presun pod štátny rozpočet,“ podotkol minister.
Šéf rezortu kultúry Oto Klempíř v utorok predstavil legislatívu, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať priamo zo štátneho rozpočtu. Podľa návrhu by na rok 2027 dostali menej peňazí ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
