Likvidácia miliárd exspirovaných rúšok vyvolala spor medzi politikmi
Piechottaová poukazovala aj na prebiehajúce konania na Spolkovom súdnom dvore týkajúce sa kauzy obstarávania rúšok.
Autor TASR
Berlín 5. februára (TASR) - Nemecká vláda informovala, že nechala spáliť približne tri miliardy nepoužitých ochranných rúšok, ktoré krajina zakúpila ešte na začiatku pandémie koronavírusu. Masívna likvidácia nepoužitej zdravotníckej výbavy vyvolala ostrú politickú debatu o rozhodnutiach ministerstva zdravotníctva pri obstarávaní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Správa o likvidácii rúšok vyplýva z odpovede ministerstva zdravotníctva, ktoré vo štvrtok odpovedalo na otázku opozičnej strany Zelených, že približne polovica z takmer šesť miliárd pôvodne zakúpených rúšok už bola odoslaná na „tepelnú recykláciu“. Vláda tak zatiaľ minula približne osem miliónov eur na tieto likvidačné opatrenia, ktoré robia externí dodávatelia na základe verejnej súťaže.
Poslankyňa za Zelených Paula Piechottaová pritom ostro kritizovala rezort zdravotníctva vedený Ninou Warkenovou a obvinila ho z nedostatku transparentnosti a „arogancie voči verejnosti“. Opozičná zákonodarkyňa tvrdí, že „Warkenovej ministerstvo sa vysmieva ľuďom tejto krajiny, keď píše, že daňovníkom nevznikla žiadna škoda – že sa len plnia zmluvné záväzky,“ povedala.
Nemecký Spolkový kontrolný úrad už v roku 2024 odhalil, že ministerstvo zdravotníctva zakúpilo celkovo 5,7 miliardy rúšok za približne 5,9 miliardy eur, aj keď „skutočná potreba bola oveľa nižšia“. Podľa vládnych údajov citovaných magazínom Der Spiegel bolo počas pandémie rozdelených len 2,12 miliardy rúšok.
Piechottaová poukazovala aj na prebiehajúce konania na Spolkovom súdnom dvore týkajúce sa kauzy obstarávania rúšok. V týchto prípadoch ide o veľké sumy, ktoré by daňovníci museli zaplatiť v dôsledku rozhodnutí o obstarávaní rúšok prijatých za bývalého ministra zdravotníctva Jensa Spahna, ktorý je spolu s Warkenovou členom Kresťanskodemokratickej únie kancelára Friedricha Merza.
Der Spiegel vo štvrtok uviedol, že podľa očakávaní má byť 85 miliónov rúšok zlikvidovaných do konca roku 2026, keď dosiahnu dátum exspirácie. Ďalších 360 miliónov rúšok je stále v skladoch, lebo sú predmetom pokračujúcich súdnych sporov s dodávateľmi, ktorí žiadajú o nevyplatené peniaze od federálnej vlády. Veľká časť z týchto zásob bude zrejme napokon tiež zlikvidovaná.
