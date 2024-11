Lindner žiada okamžité hlasovanie o dôvere vláde a predčasné voľby

Berlín 7. novembra (TASR) - Predseda Slobodnej demokratickej strany (FDP) a odvolaný minister financií Christian Lindner po rozpade vládnej koalície vo štvrtok vyzval kancelára Olafa Scholza, aby umožnil okamžité hlasovanie v Spolkovom sneme o vyslovení dôvere vláde a predčasné voľby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Naša krajina potrebuje vládu, ktoré nebude len úradovať, ale aj konať. Pre našu krajinu by bolo správne okamžité hlasovanie o dôvere a predčasné voľby. V demokracii by sa nikto nemal báť voličov," vyhlásil Lindner, ktorého v stredu kancelár Scholz odvolal z funkcie ministra.



K rozpadu nemeckej vlády došlo po tom, čo sa po Lindnerovom odvolaní z funkcie v dôsledku rozdielov v pohľadoch Scholza a FDP na hospodársku politiku vlády liberáli stiahli z koalície. Vo vláde z nej ostal minister dopravy Volker Wissing, ktorý však vo štvrtok oznámil, že zo strany odchádza.



Ministerka vnútra Nancy Feaserová vo štvrtok uviedla, že občania sa nemusia obávať o bezpečnosť a stabilitu po rozpade vlády.



Scholz v stredu oznámil, že Spolkový snem bude hlasovať o vyslovení dôvery jeho vláde 15. januára. Očakáva sa, že vláda hlasovanie neustojí. Ak by sa tak stalo, mohol by následne požiadať spolkového prezidenta o rozpustenie Spolkového snemu, čím by sa uvoľnila cesta k predčasným voľbám. Tie by sa mohli uskutočniť najneskôr koncom marca 2025. Z opozície však už zaznievajú hlasy, že Scholz by mal dať parlament hlasovať o dôvere svojej vláde skôr, ideálne bezodkladne, a voľby by mohli potom byť už v januári.