Linka Philadelphia-Budapešť obnoví priame letecké spojenie s USA
Na trase medzi letiskami budú od 21. mája do 5. októbra 2026 lietať lietadlá Boeing 787 Dreamliner..
Autor TASR
Budapešť 7. augusta (TASR) - Medzi Maďarskom a Spojenými štátmi bude od mája 2026 opäť priame letecké spojenie. Oznámil to vo štvrtok na Facebooku maďarský minister národného hospodárstva Márton Nagy. Podľa ministra bude americká letecká spoločnosť American Airlines denne lietať medzi Philadelphiou a Budapešťou, informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Dnešné oznámenie je dôležitým míľnikom, ale nie konečným cieľom,“ dodal minister. Vyjadril nádej, že nový let nielen uľahčí cestovanie a podporí cestovný ruch, ale posilní aj hospodárske vzťahy medzi Maďarskom a USA.
Na trase medzi Philadelphiou a Medzinárodným letiskom Ferenca Liszta v Budapešti budú od 21. mája do 5. októbra 2026 lietať lietadlá Boeing 787 Dreamliner, oznámila spoločnosť Budapest Airport.
Pred pandémiou Covid-19 existovali priame lety z Budapešti do Chicaga, New Yorku a Philadelphie. Pravidelné lety do Chicaga a New Yorku spustila v roku 2018 poľská letecká spoločnosť LOT a v tom istom roku z Philadelphie do maďarského hlavného mesta začala lietať spoločnosť American Airlines. Všetky tieto spoje boli kvôli pandémii zrušené a doteraz neboli obnovené, pripomína server telex.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)