Linkevičius che čakať na význam Lukašenkových slov o zavretí hraníc

Varšava/Vilnius 18. septembra (TASR) – Na hraniciach Bieloruska s Poľskom a s Litvou nebadať žiadne obmedzenia a doprava tam je plynulá. Oznámili to v noci na piatok tlačové služby ministerstiev zahraničných vecí vo Varšave i Vilniuse.



Reagovali takto na otázky novinárov, ktorí sa zaujímali, ako a či sa zmenil režim na spoločných hraniciach s Bieloruskom po tom, ako bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok vyhlásil, že Bielorusko je donútené uzavrieť hranice s Litvou a Poľskom a posilní hranicu s Ukrajinou.



Tlačová agentúra poľského ministerstva zahraničných vecí však vo štvrtok večer informovala, že hranica medzi Poľskom a Bieloruskom nie je v súčasnosti uzavretá.



Litva sa domnieva, že za Lukašenkovým vyhlásením o uzavretí hraníc je hľadanie imaginárnej hrozby.



Stav, keď je – ako tvrdil Lukašenko – polovica armády vyslaná na ochranu hraníc, nemá nič spoločné s realitou, uvádza sa vo vyhlásení litovského rezortu diplomacie.



Jeho šéf Linas Linkevičius vo vysielaní rozhlasovej stanice LRT deklaroval, že Lukašenko svojím vyhlásením o uzavretí hraníc s Poľskom a Litvou, ako aj o posilnení hraníc s Ukrajinou demonštruje vôľu viniť za krízu v krajine vonkajšie sily.



Lukašenko chce podľa Linkevičiusa dokázať prítomnosť (vonkajšej) hrozby za každú cenu. „Ak takáto hrozba neexistuje, musí sa nájsť," dodal litovský minister podľa agentúry TASS.



Linkevičius zároveň považuje za potrebné počkať, kým bude jasné, aký bude vývoj udalostí.



„Lukašenkove predchádzajúce vyhlásenia (o odmietnutí prekladať bieloruský tovar cez litovský prístav Klajpeda) neboli príliš reálne. A teraz by sme mali počkať, kým nebude zrejmé, čo myslel týmto" výrokom, uviedol šéf litovského rezortu zahraničia.



Lukašenko vo štvrtok vo svojom prejave v Minsku uviedol, že Bielorusko je nútené uzavrieť štátnu hranicu s Litvou a Poľskom a posilniť hranicu s Ukrajinou. Na obyvateľov týchto troch krajín sa obrátil s výzvou, aby zastavili svojich politikov a zabránili vojne.



Ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov v reakcii na tieto Lukašenkove výroky poradil, aby sa napil vodičky a upokojil sa. Podľa agentúry RIA Novosti Avakov tiež ubezpečil, že Ukrajinci sú priateľmi Bielorusov, a vyzval bieloruského prezidenta. „Nemanipulujte, neobviňujte svojich susedov. Hľadajte triesku vo svojom vlastnom oku." Ukrajinský minister tiež zdôraznil, že Ukrajina nezasahuje do vnútorných záležitostí iných krajín.