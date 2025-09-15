< sekcia Zahraničie
Lipajev odmietol protest Bukurešti proti narušeniu suverenity Rumunska
K incidentu v Rumunsku došlo len pár dní po tom, ako bol dronmi narušený vzdušný priestor Poľska, ktoré následne vyzvalo Moskvu, aby sa vyhla ďalším provokáciám.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bukurešť 14. septembra (TASR) - Ruský veľvyslanec v Rumunsku Vladimir Lipajev v nedeľu odmietol protest rumunského ministerstva zahraničných vecí voči narušeniu rumunského vzdušného priestoru ruským dronom a celý tento incident označil za „ďalšiu provokáciu“ zo strany Ukrajiny.
Ako informovala agentúra TASS, Lipajev podľa vlastných slov „nedostal žiadnu konkrétnu presvedčivú odpoveď na otázky týkajúce sa identifikácie bezpilotného lietadla, ktoré údajne vstúpilo do rumunského vzdušného priestoru.“
Rumunské ministerstvo obrany predtým informovalo, že do rumunského vzdušného priestoru v sobotu vstúpil ruský dron, ktorý tam strávil približne 50 minút a následne odletel smerom na Ukrajinu. Na monitorovanie situácie boli vyslané dve rumunské stíhačky F-16 a dve nemecké lietadlá Eurofighter Typhoon.
V súvislosti s týmto incidentom si rumunský rezort diplomacie v nedeľu predvolal ruského veľvyslanca, ktorému vyjadril svoj dôrazný protest proti tomuto „neprijateľnému a nezodpovednému činu predstavujúcemu porušenie suverenity Rumunska,“ informoval web France 24. Ministerstvo požadovalo od Ruska prijatie opatrení, aby sa podobné incidenty neopakovali.
K incidentu v Rumunsku došlo len pár dní po tom, ako bol dronmi narušený vzdušný priestor Poľska, ktoré následne vyzvalo Moskvu, aby sa vyhla „ďalším provokáciám“.
Ako informovala agentúra TASS, Lipajev podľa vlastných slov „nedostal žiadnu konkrétnu presvedčivú odpoveď na otázky týkajúce sa identifikácie bezpilotného lietadla, ktoré údajne vstúpilo do rumunského vzdušného priestoru.“
Rumunské ministerstvo obrany predtým informovalo, že do rumunského vzdušného priestoru v sobotu vstúpil ruský dron, ktorý tam strávil približne 50 minút a následne odletel smerom na Ukrajinu. Na monitorovanie situácie boli vyslané dve rumunské stíhačky F-16 a dve nemecké lietadlá Eurofighter Typhoon.
V súvislosti s týmto incidentom si rumunský rezort diplomacie v nedeľu predvolal ruského veľvyslanca, ktorému vyjadril svoj dôrazný protest proti tomuto „neprijateľnému a nezodpovednému činu predstavujúcemu porušenie suverenity Rumunska,“ informoval web France 24. Ministerstvo požadovalo od Ruska prijatie opatrení, aby sa podobné incidenty neopakovali.
K incidentu v Rumunsku došlo len pár dní po tom, ako bol dronmi narušený vzdušný priestor Poľska, ktoré následne vyzvalo Moskvu, aby sa vyhla „ďalším provokáciám“.