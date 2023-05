Lipavského prijal Blinken, Česko pochválil ako cenného spojenca

Praha 2. mája (TASR) - Česko je baštou demokracie a cenným spojencom pre USA aj Severoatlantickú alianciu. Vyhlásil to v utorok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken po schôdzke so svojím českým rezortným partnerom Janom Lipavským vo Washingtone. Šéf americkej diplomacie vyzdvihol českú pomoc Ukrajine a "mimoriadnu úroveň" vzájomnej spolupráce, najmä v posledných rokoch, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ministri rokovali najmä o podpore Ukrajiny, spolupráci v indicko-tichomorskej oblasti, energetickej bezpečnosti či obrane. Blinken v tejto súvislosti pripomenul dohodu o obrannej spolupráci (DCA), ktorú už schválila česká vláda. Odobriť ju ešte musia obe komory parlamentu.



Blinken zdôraznil americko-českú spoluprácu v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. "Spoločne pracujeme na ďalšej podpore Ukrajiny, pokračovaní tlaku na Rusko za jeho agresiu voči Ukrajine a, samozrejme, na podpore utečencov, poskytovaní humanitárnej pomoci a obnove ekonomiky," uviedol šéf americkej diplomacie.



Lipavský ocenil USA za významnú finančnú aj vojenskú podporu Ukrajiny. Česko a Spojené štáty sa podľa českého rezortu diplomacie zhodujú na tom, že Rusko sa musí za svoje činy na Ukrajine zodpovedať.



"Sme zajedno v tom, že je potrebné čo najrýchlejšie uťať ruské imperiálne chúťky a zaistiť obnovu územnej celistvosti a suverenity (Ukrajiny)," uviedol Lipavský.



Šéf českej diplomacie hovoril s Blinkenom aj o možnostiach spolupráce v indicko-tichomorskom regióne. Podľa Lipavského táto oblasť predstavuje pre obe krajiny jednu zo zahraničnopolitických priorít. "Naším cieľom je postup v tomto regióne koordinovať a rozvíjať spoluprácu s tamojšími demokratickými partnermi vrátane Taiwanu," zdôraznil český minister.



Ostrov nedávno navštívila predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová s početnou podnikateľskou delegáciou. Proti jej ceste dôrazne protestovala Čína, ktorá si na Taiwan nárokuje ako na súčasť svojho územia.



Český minister zahraničných vecí je na trojdňovej návšteve Spojených štátov. Po rokovaní s Blinkenom otvorí pravidelný Česko-americký strategický dialóg medzi rezortmi zahraničných vecí ČR a USA. Počas ďalších dní podpíše vo washingtonskej centrále NASA pristúpenie Česka k dohode Artemis, ktorej cieľom je do roku 2025 opäť dopraviť ľudskú posádku na povrch Mesiaca. Podpisom Lipavský potvrdí záväzok ČR k mierovému a zodpovednému výskumu vesmíru.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)