Ministra Lipavského získala ODS, vo voľbách bude na kandidátke Spolu

Ministr zahraničních věcí @JanLipavsky bude kandidovat za koalici SPOLU jako nezávislý kandidát za ODS na naší pražské kandidátce.



Volby, které nás čekají, nebudou jenom souboj mezi levicí a pravicí. Budou to volby, které se budou týkat naší bezpečnosti a další orientace naší… — Petr Fiala (@P_Fiala) March 5, 2025

Praha 5. marca (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský bude v jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne kandidovať ako nestraník na pražskej kandidátke koalície Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) na mieste ODS. V stredu to na tlačovej konferencii oznámil premiér ČR, líder koalície Spolu a predseda ODS Petr Fiala. Médiá rozhodnutie označujú za prekvapivé, pretože o Lipavského mala po jeho odchode od Pirátov s ním o spolupráci dlho rokovala strana TOP 09, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.Výraznými témami vo voľbách musia byť podľa Fialu bezpečnosť a zahraničná politika. Dodal, že s ministrom zdieľajú v tejto oblasti rovnaké hodnoty.vysvetlil Fiala, prečo ho chceli na svoju kandidátku.Šéf českej diplomacie uviedol, že aj v budúcnosti chce pracovať na tom, aby Česko patrilo na Západ hodnotovo aj geopoliticky. Chce tiež presadzovať české záujmy v zahraničí vrátane ekonomickej diplomacie či pracovať na posilňovaní odolnosti ČR.Lipavský sa do vlády Petra Fialu dostal ako člen Pirátskej strany. Vlani v septembri Fiala odvolal ministra a vtedajšieho predsedu Pirátov Ivana Bartoša z funkcie a strana z vlády odišla. S tým sa Lipavský podľa svojich slov nedokázal stotožniť a od Pirátov odišiel. Pôvodne chcel podať demisiu aj na funkciu ministra, ale Fiala ho prehovoril, aby v nej zotrval.O Lipavského potom prejavila záujem strana TOP 09, ktorej predsedníčka Markéta Pekarová Adamová nedávno oznámila, že zo zdravotných dôvodov v jesenných voľbách kandidovať nebude. Vyjednávanie s TOP 09 úspešné nebolo. Podľa médií údajne preto, že Lipavskému ponúkala horšiu pozíciu ako ODS, prípadne kandidátku v iných krajoch. Minister to v stredu komentovať nechcel, uviedol len, že si s ODS rozumie programovo aj ľudsky. Fiala sa k otázke vyjadril tak, že konkrétna stranícka príslušnosť na kandidátke Spolu nie je podstatná.