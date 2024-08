Lipavský: Ak by Rusko zvíťazilo, bezpečnosť a prosperita ČR by utrpeli

Praha 26. augusta (TASR) - Ak by Rusko zvíťazilo vo vojne na Ukrajine, bezpečnosť, stabilita a prosperita Česka by výrazne utrpeli. Obetovaním Ukrajiny Rusku si Západ nezaistí mier, ale ohrozí svoju bezpečnosť. Na porade českých veľvyslancov v Černínskom paláci to v pondelok povedal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Primárnym národným záujmom Česka podľa neho zostáva víťazstvo Ukrajiny, zadržiavanie Ruska a zachovanie platnosti princípov Charty OSN. "Platilo to pred dva a pol rokom, platí to aj dnes. Ak by Putin vyhral, bezpečnosť, stabilita a prosperita Česka výrazne utrpia. Je potrebné stále zdôrazňovať, že obetovaním Ukrajiny Rusku si nezaistíme mier, naopak, ľahkovážne tým ohrozíme našu bezpečnosť a hospodárske dôsledky budú nesporne dramatickejšie," povedal Lipavský.



Mnoho politikov v Európe aj v Česku to podľa jeho slov odmieta vidieť. "Tí, ktorí volajú po mieri bez podmienok, volajú po novom vyjednávaní s Ruskom o hraniciach v Európe. Dnes ukrajinských, zajtra možno našich," dodal.



Pred dva a pol rokom EÚ podľa neho ukázala, že dokáže byť v zahraničnopolitickej oblasti akcieschopná, pripravená prijímať rýchlo potrebné rozhodnutia. "Táto skúška dosiaľ neskončila, Rusko dosiaľ nezmenilo svoj agresívny kurz. Nikto si nepraje mier viac než Ukrajinci, pomôžme im ho dosiahnuť," vyzýval v prejave šéf českej diplomacie.



Západ podľa Lipavského čelí výzvam, o ktorých si kedysi myslel, že patria minulosti. "V Európe zúri vojna, najväčšia, akú sme videli za posledné desaťročia. Dobrou správou je, že máme prostriedky, ako ju zastaviť. Máme peniaze, máme ekonomické kapacity, nemáme pochýb, kto je obeť a kto zločinec," povedal minister.



Pri zaisťovaní bezpečnosti Česka označil za nenahraditeľnú rolu NATO a transatlantického partnerstva. Bezpečnosť Česka však podľa neho nezačína na hraniciach EÚ či NATO, ale v Donbase, v Saheli, na Blízkom východe či v Juhočínskom mori, a preto musí byť ČR podľa jeho slov aktívna aj v Afrike i Ázii.