Lipavský apeloval na plnenie dohody o humanitárnej pomoci v Gaze

Praha 28. júla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský v pondelok po dvoch týždňoch opäť telefonoval s izraelským rezortným partnerom Gideonom Saarom. Na sociálnej sieti X uviedol, že počas telefonátu apeloval na to, aby Izrael plnil dohodu s EÚ o humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Zdôraznil som českú podporu dvojštátneho riešenia v súvislosti s prebiehajúcou konferenciou v New Yorku a poďakoval za odhodlaný boj proti islamskému terorizmu. Ocenil som tiež nový prísun humanitárnej pomoci do Gazy a apeloval na plnenie dohody medzi EÚ a Izraelom o jej poskytovaní. Bezpečie civilistov je absolútny základ,“ komentoval telefonát Lipavský.



V New Yorku sa v pondelok začala medzinárodná konferencia organizovaná Francúzskom a Saudskou Arábiou, ktorej cieľom je oživiť snahu o dosiahnutie dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu. Konferencia sa koná iba niekoľko dní po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francúzsko v septembri oficiálne uzná Palestínsky štát. Paríž očakáva, že tento zámer počas konferencie potvrdia aj ďalšie európske štáty.



Českí predstavitelia v reakcii na to minulý týždeň uviedli, že ČR dlhodobo podporuje dvojštátne riešenie a urobí tak aj na aktuálnej konferencii. Podľa prezidenta ČR Petra Pavla samotné prehlásenie Palestíny za štát pre jej obyvateľov veľa nezmení, ak nebude mať vlastnú organizačnú štruktúru.



Česko bolo jednou z krajín, ktorá sa nepridala k nedávnemu vyhláseniu Európskej komisie a tridsiatky štátov, v ktorom apelovali na okamžité ukončenie vojny v Pásme Gazy a odsúdili „nehumánne zabíjanie civilistov“ aj zadržiavanie rukojemníkov. Český premiér Petr Fiala to nepovažuje za chybu, Česko podľa neho pomáha inak, napríklad aj pravidelnými telefonátmi s izraelskými predstaviteľmi.



Izraelská armáda v nedeľu oznámila zavedenie „taktickej prestávky“ vo vojenských operáciách v niektorých častiach Pásma Gazy s cieľom zmierniť humanitárnu krízu spôsobenú nedostatkom potravín. Tel Aviv tvrdí, že počas prvého dňa tejto pauzy priviezli OSN a humanitárne organizácie do Gazy viac než 120 kamiónov s potravinovou pomocou.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)