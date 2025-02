Lipavský: Blanára sa opýtam, aký je postoj SR k rokovaniam o mieri

Praha 17. februára (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský chce so slovenským rezortným partnerom Jurajom Blanárom, ktorý v utorok navštívi Prahu, hovoriť aj o postoji Slovenska k súčasným snahám o začatie mierových rokovaní, ktoré by mali viesť k ukončeniu vojny na Ukrajine a postoji Európy. Uviedol to v pondelok v relácii Interview ČT24 s tým, že niektoré európske krajiny vrátane Maďarska možno nebudú chcieť byť súčasťou európskeho riešenia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na otázku, čo minister očakáva od Slovenska a či ho vníma ako spojenca alebo ako súputníka Maďarska, ktorého minister zahraničných vecí Péter Szijjártó obvinil európskych lídrov, že chcú zabrániť dohode o konci vojny, Lipavský odpovedal, že sa na to Blanára v utorok opýta. "Budeme mať pomerne bohatý program, takže určite s ním prediskutujem aj otázku ruskej agresie proti Ukrajine. Budeme hovoriť úplne o všetkom. Máme otvorenú priateľskú komunikáciu na profesionálnej úrovni," povedal minister.



Oficiálna návšteva tohto charakteru dáva podľa jeho slov priestor na to, aby dohodli aj technické záležitosti, napríklad dohodu o cezhraničnej spolupráci záchranných zložiek či zmluvu o policajnej spolupráci. "A, samozrejme, dotkneme sa aj tých tém, pri ktorých vieme, že naše vlády majú rozdielne postoje. Hovoríme o tom otvorene, nemá zmysel sa na niečo hrať. Zároveň v tom hľadáme spôsob, ako sa do seba zbytočne nezahryznúť, aby sme na susedských vzťahoch pracovali," dodal Lipavský.



Blanár okrem spoločného rokovania absolvuje s Lipavským aj ďalší program. Spoločne si napríklad uctia obete streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej a navštívia tiež Národný pamätník hrdinov heydrichiády, kde si pripomenú Slováka Jozefa Gabčíka a Čecha Jana Kubiša, ktorí uskutočnili atentát na Reinharda Heydricha.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)