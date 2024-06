Lipavský: Boj za obmedzenie pohybu ruských diplomatov nevzdávam

Praha/Luxemburg 24. júna (TASR) - Na obmedzení pohybu ruských diplomatov v schengenskom priestore zatiaľ nie je zhoda členských krajín EÚ. Po rokovaní šéfov diplomacie štátov EÚ v Luxemburgu to v pondelok povedal Jan Lipavský, minister zahraničných vecí Českej republiky, ktorá toto opatrenia navrhla zaradiť do balíka sankcií proti Rusku. Lipavský však dodal, že boj nevzdáva a návrh bude ďalej presadzovať, informuje spravodajkyňa TASR.



"Je tu skupina krajín, ktorá na opatrení má záujem, a Česko nie je jediné, ktoré o tom pri okrúhlom stole hovorilo," povedal Lipavský s tým, že jeho list vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepovi Borrellovi podpísali aj predstavitelia Dánska, Holandska, všetkých troch pobaltských krajín a tiež Poľska a Rumunska. Dodal, že Česko o téme rokuje s mnohými krajinami aj na bilaterálnej úrovni.



"Nevzdávam to, pokračujem ďalej, rešpektujem realitu a premýšľam a hľadám, ako dosiahnuť vytúžený cieľ. Robím to s ohľadom na bezpečnosť Česka, aby sme mali bezpečnejšiu Európu a komplikovali prácu ruských tajných služieb," vysvetlil.



Lipavský tento krok navrhol v nadväznosti na ruské hybridné útoky, ktoré podľa neho eskalujú od inaugurácie ruského prezidenta Vladimira Putina. Pripomenul incident v Estónsku na rieke Narve, kde Rusko odstránilo pohraničné bóje, sabotáže v Poľsku a v Spojenom kráľovstve a tiež podpaľačský útok na dopravnú infraštruktúru v ČR. Je podľa neho nutné hľadať na európskej úrovni maximum možného, ako sa brániť proti ruskému imperializmu.



Ministri podľa jeho slov v pondelok hovorili aj o sankciách proti násilným židovským osadníkom. Posun v tom podľa neho zatiaľ nie je. "Myslím si, že kľúčové bude, čo bude v záveroch Európskej rady, ktorá sa bude konať vo štvrtok a v piatok. V tejto chvíli v neverejných návrhoch vidím určitý posun v európskom postoji," naznačil Lipavský, ale nechcel konkretizovať, akým smerom.



Rada Európskej únie prijala v pondelok 14. balík sankcií voči Rusku, zameriavajú sa na 116 jednotlivcov a spoločností. Nové sankcie okrem iného obsahujú zákaz prekládky ruského skvapalneného zemného plynu.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)