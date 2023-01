Lipavský: Česi budú vždy pripravení Poliakov brániť

Praha 23. januára (TASR) - Nie sme len susedia, ale aj strategickí partneri. Česi budú vždy pripravení Poliakov brániť, v reakcii na slová prezidentského kandidáta Andreja Babiša v nedeľnej debate ČT to v pondelok uviedol český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na slová českého expremiéra, že by v prípade napadnutia Poľska či pobaltských krajín neposlal vojenskú pomoc, reagoval aj český minister vnútra Vít Rakušan. "Práve v spoločnom postupe tkvie ochranná sila NATO a jeden prezident, nieto populistický kandidát, nemá možnosť tak podstatné a dôležité dohody meniť," napísal Rakušan na sociálnej sieti.



Podľa predsedníčky Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR Markéty Pekarovej Adamovej by Babiš nedodržaním záväzkov vyplývajúcich z členstva v NATO bol v konečnom dôsledku tým, kto by Česko zatiahol do vojny. "Kolektívna obrana stojí na tom, že si navzájom pomáhame," uviedla predsedníčka a dodala, že bývalý premiér je nebezpečenstvom pre ČR.



Predseda zahraničného výboru PSP Marek Ženíšek informoval, že ešte v noci kontaktoval niektorých svojich kolegov v zahraničí, aby ich uistil o českom spojenectve a pripravenosti pomôcť. "Škody, ktoré Andrej Babiš včera napáchal, sú veľké. Je to diplomat, z ktorého má Kremeľ radosť," napísal na Twitter Ženíšek.



Česi si podľa Ministerstva obrany ČR uvedomujú, že by krajinu sami neubránili, a preto potrebujú silných a spoľahlivých spojencov. Rezort pripomenul rastúcu podporu členstva v NATO.



Kandidát na českého prezidenta Andrej Babiš v predvolebnej debate Českej televízie v nedeľu povedal, že ak by potenciálne došlo k napadnutiu Poľska či pobaltských krajín, nevyslal by na pomoc vojenské jednotky. Po skončení diskusie však na svojej sociálnej sieti napísal, že by článok 5 Severoatlantickej zmluvy dodržal a pomoc by poskytol.