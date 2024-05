Lipavský: Český veľvyslanec v Moskve končí vo svojej funkcii

Praha 5. mája (TASR) - Česko odvoláva ku koncu mája svojho veľvyslanca v Moskve a nevyšle nijakého svojho zástupcu na inauguráciu ruského prezidenta Vladimira Putina. Oznámil to český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy spravodajského portálu Novinky.cz.



Česká republika momentálne v Moskve veľvyslanca nemá. Končiaci veľvyslanec Vítězslav Pivoňka sa vrátil do Prahy ešte koncom roka 2022 a vo funkcii zostane do konca mája. "Na výmene a novom veľvyslancovi intenzívne pracujeme," povedal Lipavský pre televíziu Nova.



Českú diplomatickú misiu v Moskve v súčasnosti vedie Pivoňkov zástupca Jan Ondřejka. Ani ten sa však nezúčastní na Putinovej inaugurácii. "Nemyslím si, že súčasné vzťahy medzi Českom a Ruskom zodpovedajú tomu, aby sa náš charges d’affairs, čiže pán Ondřejka, na takejto ceremónii za Česko zúčastnil," povedal Lipavský.



Putin znovu zloží prezidentský sľub 7. mája v Kremli. Rusko pritom vedie už 24 rokov a prezidentský úrad prevezme už piatykrát.



Aj keby Česko veľvyslanca v Moskve malo, na inauguráciu by podľa Noviniek nešiel. Putinovo znovuzvolenie totiž Západ spochybnil a Európsky parlament prijal koncom apríla uznesenie, v ktorom krajiny Európskej únie vyzval, aby výsledky ruských prezidentských volieb neuznali, pripomínajú Novinky.



Česká vláda ešte meno prípadného nového veľvyslanca v Moskve nezverejnila. V médiách sa však často hovorí o Danielovi Koštovalovi, ktorý bol predtým námestníkom na ministerstve obrany. Často sa pritom vo verejnej diskusii skloňuje aj názor, že Česko by nového veľvyslanca do Moskvy vysielať nemalo pre nesúhlas s vojnou na Ukrajine.