Lipavský: ČR by uvítala spoločnú stratégiu NATO na zadržiavanie Ruska

Praha 31. mája (TASR) - Česko by podľa ministra zahraničných vecí Jana Lipavského uvítalo spoločnú stratégiu Severoatlantickej aliancie, ako zadržiavať Rusko. Povedal to v piatok po skončení neformálneho rokovania šéfov diplomacií krajín NATO v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



O otázke revízie prístupu Aliancie k Rusku sa bude podľa Lipavského diskutovať na júlovom summite vo Washingtone. "Česko by uvítalo dôslednú stratégiu, ako Rusko v rámci NATO zadržiavať. Súčasťou zadržiavania Ruska je logicky a rozhodne podpora práva Ukrajiny brániť sa ruskej agresii," vysvetlil minister.



Zopakoval, že ČR podporuje návrh generálneho tajomníka Aliancie Jensa Stoltenberga, aby sa spojenci zaviazali poskytovať Ukrajine každoročne aspoň 40 miliárd eur. Zdôraznil však, že vždy, keď ide o peniaze, je nutné to podrobne prediskutovať. "Musíme medzi 32 spojencami nájsť takú pozíciu, aby s ňou bol každý ochotný súhlasiť. Musíme rešpektovať každého spojenca," podotkol Lipavský.



Je podľa neho potrebné riešiť aj dlhodobejší prístup NATO k bezpečnosti Ukrajiny. "Ukrajina nemôže proti Rusku bojovať s jednou rukou zviazanou za chrbtom. Musí byť schopná útočiť proti ruskej invázii, a to aj na ruskom území," povedal minister s tým, že jedinou dlhodobou zárukou proti ruským imperiálnym ambíciám je jej členstvo v NATO.



"Diskutovali sme o dôležitých aspektoch týkajúcich sa našej bezpečnosti a budúcnosti a akým spôsobom môže NATO prispieť k momentálnej obrane a bezpečnosti Ukrajiny dovtedy, kým nedostane dôveryhodné bezpečnostné záruky," dodal.



Ministri zahraničných vecí krajín NATO sa vo štvrtok a v piatok v Prahe stretli na dvojdňovom neformálnom rokovaní. Počas piatkovej viac než trojhodinovej schôdzky v Černínskom paláci sa zamerali na možnosti, ako môže Aliancia prispieť k obrane a bezpečnosti Ukrajiny a tiež na to, ako posilniť individuálnu odolnosť jednotlivých členov aj Aliancie ako celku. Debata bola voľná, každý podľa Lipavského mohol hovoriť o tom, čo bolo dôležité pre jeho krajinu. Dvojdňová akcia bola najväčšou udalosťou NATO v Česku od roku 2002.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)