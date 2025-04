Lipavský: ČR je v kontakte s vedením RFE/RL a hľadá financovanie

Praha 3. apríla (TASR) - Česko podľa ministra zahraničných vecí Jana Lipavského hľadá vhodné cesty na finacovanie rozhlasovej stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda, ktorému neprišli prostriedky na apríl schválené americkým Kongresom. Za najlepšiu možnosť považuje, aby ho spoločne financovali európske štáty. Povedal to vo štvrtok pred odletom na rokovanie šéfov diplomacií krajín NATO v Bruseli, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„V tejto chvíli sme vo veľmi intenzívnom kontakte s vedením inštitúcie a hľadáme vhodné cesty. Myslím si, že by bolo potrebné nájsť spoločnú európsku cestu. Určite to nie je vec, ktorú by mohla Česká republika ťahať sama. Ja sa zameriavam na to, aby som vytvoril politické prostredie na to, aby bola Európa pripravená pomôcť,“ povedal Lipavský.



Podotkol, že čiastka potrebná na chod RFE/RL je pre český rozpočet vysoká. Ak by sa rozdelila medzi viac partnerov, záťaž by podľa jeho slov „nebola až taká“ vysoká. V minulosti uviedol, že ročný rozpočet stanice je približne 120 miliónov dolárov (zhruba 110 miliónov eur).



Agentúra Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM) neposlala rozhlasovej stanici na apríl financie schválené Kongresom a RFE/RL preto začalo v utorok posielať svojich zamestnancov z centrály v Prahe na neplatenú dovolenku.



Americký prezident Donald Trump dekrétom podpísaným 14. marca nariadil rozsiahle škrty v USAGM, ktorá má na starosti všetky štátom financované programy zahraničného vysielania, okrem vysielania armády. Poverená šéfka USAGM Kari Lakeová minulý týždeň informovala, že dohoda o financovaní vo forme grantu na rok 2025 je opäť v platnosti, rozhlasová stanica však odvtedy nedostala žiadne prostriedky.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)