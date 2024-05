Lipavský: ČR nemá problém s tým aby sa Ukrajina bránila útokmi v Rusku

Praha 30. mája (TASR) - Česko nemá vo všeobecnosti problém s tým, aby sa Ukrajina bránila proti agresorovi aj útokmi na ruskom území, ak by to bolo nutné. Vo štvrtok to pred začiatkom neformálneho rokovania ministrov zahraničných vecí krajín NATO povedal šéf českej diplomacie Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Dodal, že to platí pre dodávky, ktoré odchádzajú priamo z Česka. Pri muničnej iniciatíve, ktorú ČR organizuje, to potvrdiť nevedel.



Najdôležitejšou témou rokovaní šéfov diplomacií krajín NATO podľa neho bude hľadanie zhody na ďalších krokoch Aliancie v podpore Ukrajiny. "Začneme dnes na Pražskom hrade a budeme pokračovať zajtra na neformálnej diskusii v Černínskom paláci," povedal Lipavský. Chce, aby Aliancia prišla so spoločným strategickým prístupom voči Rusku.



Na vyhlásenie generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga o tom, že Ukrajina by mala mať právo použiť zbrane, ktoré jej Západ dodáva, aj mimo ukrajinského územia, reagoval aj český premiér. "Ja to pokladám za úplne logické," povedal v utorok Fiala s tým, že Ukrajina má ako napadnutá krajina právo na to, aby využila všetky možnosti na svoju obranu.



Vo štvrtok a v piatok sa v Prahe koná neformálne rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín NATO. Neformálne rokovanie šéfov diplomacií krajín NATO je najväčšou akciu Aliancie v Česku od summitu NATO v roku 2002.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)