Lipavský: ČR odsudzuje násilie v Gruzínsku proti demonštrantom

Praha 15. mája (TASR) - Prijatie zákona o "zahraničných agentoch" v Gruzínsku poškodí podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského gruzínsku demokraciu a právny štát. Tento krok podľa neho znamená vzdialenie sa od členstva krajiny v EÚ. Napísal to v stredu na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR.



"Prijatie zákona o 'zahraničných agentoch' v ruskom štýle poškodí gruzínsku občiansku spoločnosť, a teda aj gruzínsku demokraciu a právny štát. Gruzínska vláda sa týmto krokom aj množstvom prehlásení predstaviteľov vládnej strany začala z vlastného rozhodnutia vzďaľovať od členstva v EÚ," napísal Lipavský. Česko podľa jeho slov odsudzuje použitie násilia vlády proti demonštrantom.



Násilie odsúdila aj predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová, ktorá ho považuje za neakceptovateľné. "Občania Gruzínska ukazujú túžbu patriť do EÚ a zbaviť sa ruského vplyvu... Gruzínska vláda by mala načúvať hlasu svojich občanov a ísť cestou demokracie a slobody," napísala v utorok krátko schválení zákona.



Gruzínsky parlament v utorok v treťom čítaní schválil kontroverzný návrh zákona o "zahraničnom vplyve". Na jeho základe by sa každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia musela zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti", ak na svoje financovanie získa viac než 20 percent prostriedkov zo zahraničia. Od začiatku apríla kvôli tomuto zákonu v krajine proti vláde protestujú tisíce ľudí.



Zákon už skritizovala aj Európska únia a Severoatlantická aliancia. EÚ gruzínsku vládu vyzvala, aby ho stiahla a podotkla, že kontroverzná právna norma by ambície krajiny vstúpiť do Únie zabrzdila.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)