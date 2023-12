Lipavský: Dohoda na migračnom pakte je dobrá správa

Praha 20. decembra (TASR) - Česko víta novú podobu migračného paktu, na ktorej sa dohodli členské štáty EÚ. V stredu to uviedol český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Česká pozícia však túto legislatívu kritizuje, prekáža jej najmä povinná solidarita, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Určite je to dobrá správa a to, čo hovorí opozícia, je z inej planéty. Asi to vnímajú tak, že čím horšie, tým lepšie pre nich," povedal Lipavský. ČR podľa jeho slov migračný pakt podporuje, pretože pomôže brániť Česko pred nelegálnou migráciou.



Túto navrhovanú legislatívu podľa šéfa českej diplomacie EÚ potrebuje. "Potrebujeme, aby aspoň v nejakej podobe začali platiť ustanovenia pre pozmenené režimy na hraniciach, pre návraty osôb a vzájomných vzťahov," povedal s tým, že nové pravidlá pomôžu udržať Schengen, ktorý je v súčasnosti pod veľkým tlakom.



Podľa predsedu opozičného hnutia ANO Andreja Babiša je povinná solidarita protirečenie a jediným riešením je, aby sa nelegálni migranti do Európy vôbec nedostali. "Európa je nepoučiteľná. Opäť pozýva na kontinent milióny nelegálnych migrantov a zodpovednosť za to nesie najmä vláda Petra Fialu, ktorá celý ten šialený pakt pripravila a presadila v rámci predsedníctva (ČR) Európskej únii," napísal na sociálnej sieti X. EÚ podľa neho potrebuje "veľkú zmenu", ktorú Babiš očakáva po budúcoročných voľbách do europarlamentu.



Na slová lídra hnutia ANO reagoval premiér Petr Fiala. Babiš podľa neho potvrdzuje, že európskej politike nerozumie. "Naším cieľom je odbúranie kontrol vnútri Európskej únie a posilnenie ochrany vonkajšej hranice, zachovanie voľného pohybu osôb vnútri EÚ a obmedzenie nelegálnej migrácie z území mimo EÚ," dodal premiér.



Zástupcovia členských štátov Európskej únie a Európskeho parlamentu sa v stredu dohodli na znení návrhu hĺbkovej reformy azylového systému EÚ. V budúcnosti by sa mali zaviesť jednotné postupy na vonkajších hraniciach EÚ a mal by sa tiež vytvoriť mechanizmus solidarity s krajinami na juhu Únie, ktoré sú vystavené silným migračným tlakom.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)