Lipavský dostal od Zelenského vyznamenanie za zásluhy

Praha 30. augusta (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil českému ministrovi zahraničných vecí Janovi Lipavskému Rad za zásluhy. TASR o tom informuje na základe vyjadrenia ministra na sociálnej sieti.



"Je to ocenenie celej českej diplomacie, ktorá stojí po boku Ukrajiny a podporuje túto európsku krajinu v obrane pred Putinovou barbarskou vojnou. Bránia aj nás," uviedol Lipavský.



Šéf českej diplomacie sa predtým v Prahe stretol s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom. Ten vyzdvihol podporu Česka. Mimoriadne ho podľa vlastných slov dojalo to, že pri nedávnej pripomienke výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa Česi posielali na pomoc Ukrajine symbolických 1968 českých korún.



"Ukrajinci dnes stoja za Čechmi a vždy si budú pamätať na ich úprimnú podporu," napísal Kuleba v tvíte.