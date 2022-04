Lipavský: EÚ má pádne argumenty na ďalšie sankcie proti Rusku

Brusel 8. apríla (TASR) - Piaty balík protiruských sankcií, na ktorom sa po dvoch dňoch rokovaní dohodli vo štvrtok večer veľvyslanci členských krajín pri EÚ, bude v pondelok odobrený aj na úrovni ministrov zahraničných vecí. Podľa spravodajcu TASR to uviedol šéf českej diplomacie Jan Lipavský po skončení rokovania diplomatov členských krajín NATO.



Lipavský zdôraznil, že Únia musí robiť všetko pre to, aby prestala sponzorovať Putinovu "barbarskú" vojnu proti Ukrajine.



"Česko by si predstavovalo aj razantnejšie a rýchlejšie sankcie, sú tam však aj iné európske štáty so zdržanlivejším postojom," opísal Lipavský európske rokovania.



Veľvyslanci členských štátov pri EÚ sa na nových sankciách dohodli až po dvoch dňoch rokovaní. Lipavský vyjadril istotu, že nový sankčný balík bude prijatý aj v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxembursku.



"Potom už ale musíme hovoriť o ďalšom balíku sankcií, o aktivitách, ktoré v tom strednodobom horizonte skutočne nahradia ropu a trebárs nájdeme nejaké riešenie aj pre plyn," vysvetlil Lipavský. V tejto súvislosti spresnil, že závislosť Európy od ruských energetických surovín je veľmi "obmedzujúca" a treba sa jej zbaviť.



"Argumenty sú úplne jasné. Rusko porušilo snáď všetky možné medzinárodné záväzky. Cez Chartu OSN, až po záväzky, ktoré samo prijalo, koniec-koncov aj svoje záväzky voči Ukrajine. To nie je správanie, ktoré môže Európa a celý svet tolerovať," odkázal šéf českej diplomacie.





