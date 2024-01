Lipavský: EÚ musí riešiť, ako ukončiť izraelsko-palestínsky konflikt

Brusel 22. januára (TASR) - Scenár dvoch štátov je to, o čom musí EÚ rokovať v prípade konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi. Uviedol to český minister zahraničných vecí Jan Lipavský v rámci pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Únia podľa jeho slov musí hovoriť o tom akým spôsobom chce ukončiť izraelsko-palestínsky konflikt a ako posunúť vzťahy medzi oboma stranami.



"Hovoríme o dvojštátnom riešení, lebo po desaťročia sa obe strany a medzinárodné spoločenstvo nevedia dohodnúť na nejakej mierovej dohode. To by mali byť dnes kľúčové rokovania," povedal.



Do Bruselu pricestovali aj šéfovia diplomacie Izraela, Saudskej Arábie, Egypta a Palestínskej samosprávy a Lipavský potvrdil, že to chce využiť na bilaterálne stretnutie s novým izraelským ministrom zahraničných vecí Israelom Katzom.



Na otázku, či má informácie o podpore Izraela pre scenár dvojštátneho riešenia, Lipavský uviedol, že na papieri sú návrhy o príprave mierového plánu.



"Zatiaľ sú úvahy o nejakej širšej mierovej konferencii, kde by sa predebatovali všetky možnosti a postupne by sa EÚ do toho snažila vťahovať ďalších hráčov," opísal situáciu. "V tejto chvíli nevidím, že by na to bola politická vôľa viacerých hráčov a nemyslím tým len Izrael," dodal.



Lipavský potvrdil, že Česká republika podporí spoločnú misiu EÚ v Červenom mori zameranú na posilnenie bezpečnosti plavby, ak takáto dohoda bude potrebná. Pripomenul, že účasť Čechov na podobných misiách bola doteraz na úrovni jednotlivcov, lebo Česko nemá lode, ktoré by mohlo poslať. Praha túto myšlienku určite podporuje, hoci ešte ešte nemá reálnu podobu, dodal.













