Lipavský hodnotil vplyv českého predsedníctva na Skopje a Tiranu

Brusel 19. júla (TASR) - Začatie prístupových rokovaní Európskej únie s Albánskom a Severným Macedónskom je v prospech všetkých strán. Povedal to v utorok v Bruseli minister zahraničných vecí ČR Ján Lipavský, ktorého krajina v súčasnosti predsedá v Rade EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Lipavský sa tak vyjadril v súvislosti s medzivládnou konferenciou na úrovni ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ, na ktorej sa zúčastnili i albánsky premiér Edi Rama a predseda vlády Severného Macedónska Dimitar Kovačevský.



"Prajem Severnému Macedónsku, aby malo silné politické zastúpenie, ktoré aj doma v parlamente dokáže presadiť zmeny, ku ktorým sa zaviazala súčasná vláda," povedal český minister.



Pripomenul, že Albánsko a Severné Macedónsko boli doteraz z pohľadu EÚ vnímané ako jeden "balík", prístupový proces bol otvorený naraz s oboma; neznamená to však, že obe krajiny spoločne do EÚ aj vstúpia.



Lipavský však zdôraznil, že platí, že každá krajina je posudzovaná individuálne a bude sa riešiť zvlášť, pretože sú určité kritéria a záleží len na Albánsku a Severnom Macedónsku, aké úspešné budú v implementácii podmienok požadovaných EÚ. Dodal, že v prípade Severného Macedónska to platí aj o implementácii bodov, ktoré vyplývajú zo spoločnej deklarácie s Bulharskom.



Bulharsko ako členský štát EÚ v roku 2020 zablokovalo prístupové rokovania so Severným Macedónskom pre bilaterálny spor o históriu a jazyk oboch krajín. Zastavilo tým však aj prístupový proces Albánska, keďže EÚ podmieňovala pokrok v rokovaniach s Tiranou výsledkami rokovaní so Severným Macedónskom.



Bez vzájomnej dohody medzi Severným Macedónskom a Bulharskom sa v Bruseli podľa Lipavského slov neuskutoční druhá medzivládna konferencia so Severným Macedónskom. Jej spustenie si vyžaduje aj súhlas Bulharska a očakáva sa počas nej otváranie prvých prístupových kapitol.



Parlament v Skopje v sobotu (16. júla) schválil kompromisný návrh sprostredkovaný Francúzskom, ktorý odstraňuje námietky Bulharska voči vstupu Severného Macedónska do EÚ.



"Prirodzene proces rozšírenia a aj západný Balkán sú veľmi dôležité pre české predsedníctvo," povedal český minister zahraničných vecí. Dodal, že v tejto súvislosti má celú sériu pozvaní na pracovné návštevy krajín západného Balkánu.