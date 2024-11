Lipavský: Hovorom Scholza s Putinom sa nič nedosiahlo

Praha/Brusel 18. novembra (TASR) - Piatkový telefonát nemeckého kancelára Olafa Scholza s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nepriniesol podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského nič. Povedal to v pondelok pred začiatkom rokovania Rady pre zahraničné veci v Bruseli s tým, že Rusko cez víkend na Ukrajinu opäť výrazne útočilo, informuje spravodajkyňa TASR.



"Myslím si, že by bolo lepšie, ak by sa západní štátnici pri takýchto krkoch viac koordinovali a držali spolu. Je to určitý symbolický krok. Nič to neprinieslo, naopak, cez víkend sme videli, že prišiel drvivý raketový útok. Takže si kladiem otázku, čo tým telefonátom bolo dosiahnuté. Vieme, že nič," zhodnotil konanie nemeckého kancelára Lipavský.



Naopak, ocenil krok Spojených štátov, ktoré podľa médií povolili Ukrajine používať rakety dlhého doletu aj na ciele v Rusku. "Je to určite priaznivá správa, pomôže to Ukrajine lepšie sa brániť proti opakovaným útokom, ktoré prichádzajú z Ruskej federácie. A videli sme, že tento víkend sa uskutočnil jeden z najmasívnejších leteckých a raketových náletov za posledné obdobie. Takže tento krok je určite správny a som rád, že ho americká strana urobila," dodal minister.



Médiá v nedeľu prišli so správou, že prezident Joe Biden povolil Ukrajine použiť rakety dlhého doletu dodané Spojenými štátmi na ciele vo vnútrozemí Ruska. Biely dom správu zatiaľ nepotvrdil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na správy reagoval slovami, že takéto veci sa neoznamujú, ale rakety budú hovoriť samy za seba.



Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok (15. 11.) prvýkrát od decembra 2022 telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Scholz sa od Putina dožadoval stiahnutia ruských vojakov z Ukrajiny a vyzval ho, aby prejavil ochotu rokovať s ňou s cieľom dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier. Zelenskyj telefonát kritizoval.