Lipavský je proti koncu dialógu EÚ s Izraelom

Praha/Londýn 15. novembra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský odmietol návrh šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella na pozastavenie politického dialógu s Izraelom. Podľa Lipavského sa takýmto krokom nedajú dosiahnuť výsledky. Povedal to v piatok počas návštevy Británie, informuje spravodajkyňa TASR.



"Príde mi, že Josep Borrel trošku nevie, čo chce. Keď sme počas českého predsedníctva chceli zvolávať asociačnú radu s Izraelom, tak to niekoľko mesiacov veľmi intenzívne blokoval. Potom mal zas niekoľko mesiacov snahu to zvolávať. A teraz prichádza s tým, že ten politický dialóg prerušíme. Príde mi, že to už trošku nedáva zmysel," povedal Lipavský.



Borrell navrhol, aby EÚ pozastavila kontakty s Izraelom z dôvodu obvinení, že porušuje ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo v Pásme Gazy a Libanone.



O návrhu, ktorý v stredu predstavil veľvyslancom, by mali ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ diskutovať v pondelok na schôdzke v Bruseli. Navrhované pozastavenie politického dialógu si vyžaduje súhlas všetkých 27 členských krajín EÚ, čo je podľa diplomatov veľmi nepravdepodobné.



Politický dialóg medzi EÚ a Izraelom upravuje takzvaná asociačná dohoda, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2000. V dohode sa uvádza, že vzťahy medzi oboma stranami sú založené na dodržiavaní ľudských práv a demokratických zásad.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)