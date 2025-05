Lipavský: K dohodnutiu rýchleho prímeria na Ukrajine som skeptický

Brusel/Praha 20. mája (TASR) - Výsledok pondelkového telefonátu prezidentov USA a Ruska, keď Donald Trump naznačil, že by sa Spojené štáty mohli stiahnuť z mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, neprekvapil českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského. K rýchlemu dosiahnutiu prímeria je skeptický, Rusko chce podľa neho pokračovať vo vojne. Povedal to v utorok v Bruseli, kde sa stretli európski ministri na pravidelnej Rade EÚ pre zahraničné veci, informuje spravodajkyňa TASR.



„Ohľadom Ukrajiny sa potvrdzuje, kto má záujem na mieri a kto chce viesť vojnu – je to ruská strana. Tých šancí už dostali skutočne mnoho. Som veľmi skeptický k nejakému dohodnutému rýchlemu prímeriu. Zatiaľ sa táto skepsa potvrdzuje, potvrdzuje to aj výsledok toho telefonátu,“ povedal Lipavský s tým, že ho to neprekvapilo. Dodal, že Česko je pripravené rokovať o ďalších bezpečnostných garanciách pre Ukrajinu v prípade prímeria napríklad na úrovni „koalície ochotných“.



Privítal tiež, že v utorok na Rade s ministrami schválili 17. balík sankcií proti Rusku. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová avizovala aj ďalší balík, do ktorého by Lipavský chcel dostať český návrh na obmedzenie pohybu ruských diplomatov, technického personálu a ich rodinných príslušníkov v schengenskom priestore.



Podobne ako český prezident Petr Pavel, aj Lipavský si myslí, že je potrebné, aby Západ v sankciách proti Rusku pritvrdil a ukázal mu tak určitú silu. Poukázal na návrh balíka opatrení v americkom Kongrese, ktorý je podľa neho „silný“.



S ministrami chcel riešiť aj budúcnosť rozhlasovej stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda, ktoré podľa jeho slov v súčasnosti hľadá spôsob, ako vo fungovaní pokračovať. Šéf českej diplomacie považuje jeho činnosť za zmysluplnú a dôležitú aj pre európsku bezpečnosť. „Pre nás, európske krajiny, je dôležité, aby sme hovorili o tom, ako zachovať fungovanie a poslanie rádia, možno nie tej inštitúcie nutne v takom rozsahu a veľkosti,“ dodal Lipavský.