Lipavský: Lesné požiare na Rodose postihli aj stovky českých turistov

Praha 23. júla (TASR) - Rozsiahle lesné požiare na gréckom ostrove Rodos sa dotkli aj stoviek českých turistov, české ministerstvo zahraničných vecí situáciu rieši z Grécka aj z Prahy. V sobotu večer to uviedol šéf českého rezortu diplomacie Jan Lipavský, informuje TASR.



"Naším cieľom je dostať všetkých českých občanov do bezpečia," napísal Lipavský na sociálnej sieti. Český rezort diplomacie je podľa jeho slov v kontakte s cestovnými kanceláriami.



"Po dnešnom rannom krízovom zasadnutí sme rozhodli o vyslaní dvoch členov špeciálneho konzulárneho tímu, ktorý bude Čechom asistovať priamo na mieste," uviedol v nedeľnom príspevku na Twitteri.



Lipavský dodal, že o situácii informoval premiéra ČR Petra Fialu aj ďalších členov českej vlády. "V kontaktu sme tiež s nemeckými kolegami kvôli prípadnej evakuácii českých občanov," pokračoval.



Situácia na ostrove je podľa neho naďalej komplikovaná, dochádza k výpadkom elektrických a mobilných sietí. "Grécke úrady nás uistili, že počas evakuácie nebol nikto zranený," uviedol.



Podľa českého veľvyslanca v Aténach Jakuba Karfíka zostalo na Rodose niekoľko tisíc českých turistov, aj keď stovky z nich už z ostrova boli evakuovaní, napísal portál spravodajskej stanice ČT24.



Predpovede meteorológov hlásia v nedeľu na ostrove silný vietor, ktorý by hasičom sťažil boj s nekontrolovateľnými lesnými požiarmi, informovala agentúra AP.



Grécke úrady varovali, že v nedeľu platí pre rozsiahle časti krajiny vysoké riziko vypuknutia ďalších lesných požiarov. Najvyšší varovný stupeň platí práve pre ostrov Rodos, ale aj pre strednú časť Grécka a západ i severovýchod Peloponézskeho polostrova. Výstrahy platia aj pre okolie Atén a ostrov Evia, napísala agentúra DPA.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v sobotu uviedlo, že grécke záchranné zložky evakuovali z požiarom zasiahnutých oblastí ostrova Rodos aj viacero občanov SR.



Pri evakuácii dovolenkových rezortov pomáhajú aj slovenskí hasiči, ktorí v rámci medzinárodnej pomoci pri hasení rozsiahlych požiarov v Grécku pôsobia práve na ostrove Rodos.