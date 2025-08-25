< sekcia Zahraničie
Lipavský: Najväčšou hrozbou pre Českú republiku je Rusko
Minister pripomenul, že v posledných rokoch zosilneli kybernetické útoky na českú kritickú infraštruktúru a po celej Európe pribudli prípady podpaľačských útokov a sabotáží.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 25. augusta (TASR) - Najväčšiu a bezprostrednú hrozbu pre Česko dlhodobo predstavuje Rusko, ktoré chce nahradiť súčasné pravidlá právom silnejšieho, prebudovať bezpečnostnú architektúru Európy a narysovať nové sféry vplyvu. V pondelok to na každoročnej porade českých diplomatov v Černínskom paláci povedal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Rusko podľa jeho slov možno donútiť zložiť zbrane a začať rokovať s Ukrajinou len ekonomickým tlakom a maximálnou podporou Kyjeva, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Minister pripomenul, že v posledných rokoch zosilneli kybernetické útoky na českú kritickú infraštruktúru a po celej Európe pribudli prípady podpaľačských útokov a sabotáží. „Čelíme nárastu informačných vplyvových operácií s cieľom polarizovať naše spoločnosti a podlomiť jednotu a akcieschopnosť EÚ a NATO,“ podotkol.
Zopakoval, že Česko na pôde EÚ naďalej presadzuje obmedzenie pohybu ruských diplomatov a ich rodinných príslušníkov na území štátov ich akreditácie. „Chceme tým eliminovať pôsobenie ruských tajných služieb pod diplomatickým krytím. Nárast sabotážnych operácií, ktorý v posledných rokoch a mesiacoch v Európe sledujeme, je jasným dôkazom, že náš návrh je v záujme bezpečnosti všetkých,“ zdôraznil Lipavský. Dodal, že vďaka aktivitám českej diplomacie vzniká na pôdoryse Rady Európy osobitný tribunál pre zločiny agresie voči Ukrajine.
Otázky týkajúce sa území na Ukrajine spolu musia podľa šéfa českej diplomacie riešiť Ukrajina a Rusko a ruský prezident Vladimir Putin by podľa jeho slov mal pred zasadnutím k rokovaciemu stolu zastaviť vojenské útoky. Úlohou Európy je popri poskytovaní bezpečnostných záväzkov paralelne pracovať na ďalších sankciách pre prípad, že sa Kremeľ odmietne dohodnúť, myslí si minister.
Zdôraznil, že Česko je zástancom princípu mieru prostredníctvom sily. „Nie ďalšie ústupky, ale ekonomický tlak a maximálna podpora Ukrajiny v jej boji sú tou správnou cestou, ako donútiť Rusko zložiť zbrane a sadnúť si za rokovací stôl,“ povedal a pripomenul, že ČR Ukrajinu podporuje humanitárne, politicky aj vojensky. Dodal, že do českej muničnej iniciatívy je okrem ČR zapojených ďalších 15 krajín.
Minister pripomenul, že v posledných rokoch zosilneli kybernetické útoky na českú kritickú infraštruktúru a po celej Európe pribudli prípady podpaľačských útokov a sabotáží. „Čelíme nárastu informačných vplyvových operácií s cieľom polarizovať naše spoločnosti a podlomiť jednotu a akcieschopnosť EÚ a NATO,“ podotkol.
Zopakoval, že Česko na pôde EÚ naďalej presadzuje obmedzenie pohybu ruských diplomatov a ich rodinných príslušníkov na území štátov ich akreditácie. „Chceme tým eliminovať pôsobenie ruských tajných služieb pod diplomatickým krytím. Nárast sabotážnych operácií, ktorý v posledných rokoch a mesiacoch v Európe sledujeme, je jasným dôkazom, že náš návrh je v záujme bezpečnosti všetkých,“ zdôraznil Lipavský. Dodal, že vďaka aktivitám českej diplomacie vzniká na pôdoryse Rady Európy osobitný tribunál pre zločiny agresie voči Ukrajine.
Otázky týkajúce sa území na Ukrajine spolu musia podľa šéfa českej diplomacie riešiť Ukrajina a Rusko a ruský prezident Vladimir Putin by podľa jeho slov mal pred zasadnutím k rokovaciemu stolu zastaviť vojenské útoky. Úlohou Európy je popri poskytovaní bezpečnostných záväzkov paralelne pracovať na ďalších sankciách pre prípad, že sa Kremeľ odmietne dohodnúť, myslí si minister.
Zdôraznil, že Česko je zástancom princípu mieru prostredníctvom sily. „Nie ďalšie ústupky, ale ekonomický tlak a maximálna podpora Ukrajiny v jej boji sú tou správnou cestou, ako donútiť Rusko zložiť zbrane a sadnúť si za rokovací stôl,“ povedal a pripomenul, že ČR Ukrajinu podporuje humanitárne, politicky aj vojensky. Dodal, že do českej muničnej iniciatívy je okrem ČR zapojených ďalších 15 krajín.