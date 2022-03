Lipavský: Nemôžeme pomáhať Ukrajine a zároveň dávať Putinovi miliardy

Brusel 21. marca (TASR) - Európska únia nemôže na jednej strane poskytovať Ukrajine zbrane a na strane druhej obchodovať s Ruskom, ktoré potom obrovské sumy peňazí od EÚ využíva na vojnu proti Ukrajincom. Uviedol to český minister zahraničných vecí Jan Lipavský počas pondelňajších rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Šéf českej diplomacie uviedol, že na Rade ministrov odsúdil ruskú agresiu voči Ukrajine a vojnové zločiny, k akým dochádza v Mariupole. Dodal, že pozícia ČR sa opiera o čo najtvrdšie sankcie voči Moskve, pretože nie je možné, aby Únia s Ruskom čulo obchodovala a za tie peniaze Rusko financuje vojnu, počas ktorej dochádza k "neskutočným zverstvám". Zdôraznil, že táto vojna aj Českej republike prináša veľké náklady, čo sa týka starostlivosti o vojnových utečencov.



Podľa Lipavského v poradí už piaty balík sankcií EÚ voči Rusku určite v nejakej podobe vznikne, otázka je, aký rozsiahly bude, lebo zo strany členských krajín zaznievajú rôzne názory a niektoré krajiny nechcú ísť pri "trestaní" Moskvy príliš ďaleko.



Lipavský spresnil, že podobu sankcií určí až summit EÚ, ktorý sa bude konať koncom tohto týždňa v Bruseli. "Sankcie nepochybne musia nejakým spôsobom zasiahnuť energetiku, čo je bolestivá otázka pre európske domáce trhy. My sme zástancami toho, aby sa to riešilo spoločne na úrovni EÚ, vrátane kompenzácií škôd a riešenia problémov, ktoré vzniknú v momente, keď začnú platiť obmedzenia obchodovania s energetickými zdrojmi z Ruska," vysvetlil.



Zároveň zdôraznil, že finančný tok, ktorý do Ruska plynie z EÚ za dodávky energií, je "enormný" a Únia ak vážne myslí, že chce zastaviť vojnu na Ukrajine, tak musí prestať posielať masívne objemy peňazí Vladimirovi Putinovi. "Nedáva zmysel na jednej strane posielať Ukrajine zbrane, starať sa o utečencov, a na druhej strane dávať Putinovi peniaze, aby tú vojnu financoval. To je nemysliteľné," uviedol Lipavský.



